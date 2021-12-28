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Galatasaraylılar Denizlispor maçında çılgına döndü

Galatasaraylı taraftarlar, Denizlispor ile oynanan kupa maçında yenilen gollere ve kaçırılan pozisyonların içindeki futbolculara tepki gösterdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaraylılar Denizlispor maçında çılgına döndü
Fatih Terim - Galatasaray Teknik Direktörü

Galatasaraylı taraftarlar, Denizlispor maçında yenilen goller sonrasında İsmail Çipe'ye ve kaçırılan fırsatlar sonrasında da Mostafa Mohamed'e tepki gösterdi.

İlk yarısı Denizlispor'un 2-1 üstünlüğüyle biten maçta birçok pozisyondan faydalanamayan Mohamed için birçok mesaj paylaşılırken iki benzer gol yiyen İsmail Çipe için de binlerce tweet atıldı.

Öte yandan teknik direktör Fatih Terim yenilen ikinci golden sonra İsmail Çipe'ye tepki gösterirken kaleci antrenörünü yanına çağırarak bir süre konuştu.

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