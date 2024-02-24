Gaziantep FK, son 10 maçta 1 galibiyet aldı.
Başakşehir, Trendyol Süper Lig 27. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti.
Galibiyeti getiren golleri dakika 60' Krzysztof Piatek ve 90' Mehdi Abeid kaydetti.
Bu sonuçların ardından Başakşehir 36 puanla 6. sıraya yükselirken Gazintep FK 28 puanla 17. sırada kaldı.
GAZİANTEP FK - BAŞAKŞEHİR MAÇ SONUCU
GAZİANTEP FK - BAŞAKŞEHİR MAÇ SONUCU
GAZİANTEP FK - BAŞAKŞEHİR MAÇ ÖZETİ
GAZİANTEP FK - BAŞAKŞEHİR MAÇ ÖZETİ
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
#Gaziantep FK
#Başakşehir
#Trendyol Süper Lig
42 dakika önce