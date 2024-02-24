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Spor

Başakşehir deplasmanda Gaziantep FK'yı mağlup etti |ÖZET

Trendyol Süper Lig 27. haftasında Başakşehir deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri dakika 60' Krzysztof Piatek ve 90' Mehdi Abeid kaydetti. Gaziantep FK - Başakşehir maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

18:20 - 24/02/2024 Cumartesi
Güncelleme: 18:21 - 24/02/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Gaziantep FK, son 10 maçta 1 galibiyet aldı.
Gaziantep FK, son 10 maçta 1 galibiyet aldı.

Başakşehir, Trendyol Süper Lig 27. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti.


Galibiyeti getiren golleri dakika 60' Krzysztof Piatek ve 90' Mehdi Abeid kaydetti.


Bu sonuçların ardından Başakşehir 36 puanla 6. sıraya yükselirken Gazintep FK 28 puanla 17. sırada kaldı.


GAZİANTEP FK - BAŞAKŞEHİR MAÇ SONUCU


GAZİANTEP FK - BAŞAKŞEHİR MAÇ ÖZETİ

Gaziantep FK - Başakşehir maçının özetini izlemek için

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU


#Gaziantep FK
#Başakşehir
#Trendyol Süper Lig
42 dakika önce
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