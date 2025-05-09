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Gaziantep FK-Alanyaspor maç sonu istifa sinyali: "Herkese teşekkür ediyorum"

Gaziantep FK-Alanyaspor maç sonu istifa sinyali: "Herkese teşekkür ediyorum"

22:599/05/2025, Cuma
G: 9/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Teknik direktör Selçuk İnan
Teknik direktör Selçuk İnan

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Gaziantep FK sahasında Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Yenilginin ardından teknik direktör Selçuk İnan, istifa sinyali verdi.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Corendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Gaziantep FK 42 puanda kalırken, Alanyaspor ise puanını 38'e çıkararak kümede kalma yolunca çok kritik bir galibiyet aldı.


Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, mağlubiyet için üzgün olduklarını söyledi. İnan, "Geçen yıl çok zor bir görevi kabul etmiştim. Bu bir riskti bizim için ama ben hep cesaretli davrandım. Oyuncularımızla, yönetimle, başkanla beraber önemli işler yaptık. Zorlu bir süre yaşadık. Transferleri kendimiz yaptık. Ligde kalmayı neredeyse garantilemiş bir takım olarak Avrupa hesabı yaparken son haftalarda kötü sonuçlar aldık. İnsanların gösterdiği tepkiler bizi üzüyor. Üzülüyorum ama kırılmıyorum. O yüzden yarın başkanımızla da görüşeceğim. Bir şekilde buradaki misyonumun tamamlandığını düşünüyorum. Kısıtlı imkanlara rağmen önemli işler yaptık. Herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.






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