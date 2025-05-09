Trendyol Süper Lig 35. hafta karşılaşmasında Alanyaspor deplasmanda Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti ve puanını 38'e yükselterek küme düşme hattında nefes aldı. Galibiyeti getiren golü 52. dakikada Sporar attı. Gaziantep FK-Alanyaspor maçının özetine ve Süper Lig puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 35. hafta karşılaşmasında Alanyaspor deplasmanda Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti ve düşme hattında kritik üç puanı hanesine yazdırdı.
Turuncu-yeşillilere galibiyeti getiren golü 52. dakikada Sporar kaydetti. Gaziantep FK'da Viana 80. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Bu sonucun ardından Alanyaspor puanını 38'e yükselterek 15. sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Gaziantep FK ise 42 puanla 12. sırada kaldı.
Küme düşme mücadelesi veren Alanyaspor bir sonraki hafta Beşiktaş'ı ağırlayacak.