Gaziantep FK - Fenerbahçe | Canlı skor - Canlı sonuç

Gaziantep FK - Fenerbahçe | Canlı skor - Canlı sonuç

16:2027/10/2025, Pazartesi
Fenerbahçe
Fenerbahçe

Trendyol Süper Lig 10. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olacak. Saat 20.00'de başlayacak olan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig 10. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.


Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak olan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.


Sarı-lacivertliler Beşiktaş derbisi öncesi zorlu deplasmanda kayıp yaşamak istemiyor.


GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER
Gaziantep FK:
Burak, Arda, Tayyip Talha, Rodrigues, Perez, Melih, Camara, Lungoyi, Kozlowski, Maxim, Bayo.
Fenerbahçe:
Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, Nene, İsmail, Asensio, Kerem, En-Nesyri.

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE CANLI SKOR

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU




