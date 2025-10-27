Trendyol Süper Lig 10. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.

Galibiyeti getiren golleri 5, 22. dakikada Youssef En-Nesyri (2) ve 81, 88. dakikada Anderson Talisca (2) kaydetti.

Ev sahibi ekipte Abena, Talisca'ya yaptığı müdahalenin ardından 86. dakikada VAR incelemesi sonrası direkt kırmızı kart gördü.

Derbisi öncesinde kayıp yaşamayan Fenerbahçe puanını 22'ye yükseltti ve maç fazlasıyla açılan puan farkını 6'ya indirdi. Sarı-lacivertliler bir sonraki hafta Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak.