Trendyol Süper Lig 10. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK'yı 4-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 5, 22. dakikada Youssef En-Nesyri (2) ve 81, 88. dakikada Anderson Talisca (2) attı. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 10. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.
Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 4-0 kazandı.
Galibiyeti getiren golleri 5, 22. dakikada Youssef En-Nesyri (2) ve 81, 88. dakikada Anderson Talisca (2) kaydetti.
Ev sahibi ekipte Abena, Talisca'ya yaptığı müdahalenin ardından 86. dakikada VAR incelemesi sonrası direkt kırmızı kart gördü.
Derbisi öncesinde kayıp yaşamayan Fenerbahçe puanını 22'ye yükseltti ve maç fazlasıyla açılan puan farkını 6'ya indirdi. Sarı-lacivertliler bir sonraki hafta Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak.
Burak Yılmaz geldikten sonra yoluna yenilgisiz devam eden Gaziantep FK, ilk mağlubiyetini aldı. Kırmızı-siyahlı ekip, 17 puanla 6. sıraya geriledi.
5' Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Kerem Aktürkoğlu'nun ceza alanına gönderdiği ortasında, Gaziantep FK savunmasının uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Youssef En-Nesyri, altıpas önünde yaptığı düzgün vuruşla topu Mustafa Burak Bozan'ın yanından ağlarla buluşturdu: 0-1.
8' Ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Kevin Rodrigues'in doğrudan kaleye gönderdiği şutunda Ederson topa hakim olmayı başardı.
12' Archie Brown'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Youssef En-Nesyri'nin kafa vuruşunda top kalenin üstünden auta çıktı.
21' İsmail Yüksek, Marco Asensio, Youssef En-Nesyri arasındaki üçlü paslaşma sonucunda topla buluşan En-Nesyri, altıpas önünden gelişine yaptığı vuruşla topu Burak Bozan'ın yanından ağlarla buluşturdu: 0-2.
38' Gaziantep FK'de sağ kanattan köşe vuruşu kullanan Maxim'in ceza sahası dışına ortasında Rodrigues'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
44' Kendi ceza sahasından aldığı topla rakip ceza yayına kadar ilerleyen Oosterwolde'nin vuruşunda kaleci Burak Bozan, gole izin vermedi.
50' Christopher Lungoyi'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Ederson topa hakim olmayı başardı.
57' Fred'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Marco Asensio'nun sol çaprazdan yaptığı vuruşta Mustafa Burak Bozan topu uzaklaştırmayı başardı.
66' Ederson'un uzun pasıyla topla buluşan Oğuz Aydın'ın ceza alanında sağ çaprazdan yaptığı vuruşta Mustafa Burak Bozan'ı geçerek kaleye yönelen topu son anda Kevin Rodrigues uzaklaştırmayı başardı.
81' Ceza sahası dışında sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşu kullanan Talisca'nın doğrudan kaleye gönderdiği şutunda meşin yuvarlak Mustafa Burak Bozan'ın solundan köşede ağlarla buluştu: 0-3.
88' Nelson Semedo'nun pasıyla topla buluşan Talisca, ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert ve düzgün şutuyla meşin yuvarlağı Mustafa Burak Bozan'ın solundan ağlarla buluşturmayı başardı: 0-4.