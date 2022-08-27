Erol Bulut: "Sistem ve futbolcu değişikliği oyunu bizim lehimize değiştirdi"

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, ilk yarıya iyi başlamalarına rağmen golden sonra oyun disiplininden uzaklaştıklarını söyledi.

"Bunun nedeni Antalyaspor’du"

5-2'lik galibiyetin ardından konuşan Erol Bulut, ilk yarı golden sonra istediklerini sahaya yansıtamadıklarını belirterek, “Bugün iki bambaşka bir yarı izledik. İlk yarı oyuna iyi başlayan bir Gaziantep oldu ama golden sonra tamamen oyunun disiplininden uzaklaşan bir takım vardı. Baskı, yönlendirme ve tempomuzda geç kaldık. İstediklerimizi sahaya yansıtamadık ama bunun nedeni Antalyaspor’du. Gerçekten ilk yarı iyi oynadılar. Nitekim 2-1 öne geçtiler. İkinci yarıda hem sistem hem de futbolcu değişikliği oyunu bizim lehimize değiştirmeye yetti. Giren arkadaşlarımız katkılarının takıma büyük yararı oldu. Çıkan arkadaşlarımız bugün günlerinde değildi zaman zaman olabiliyor.

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"Havalara uçmayacağız"

Rehavete kapılmaması gerektiğini vurgulayan Bulut, "Burada 5-2’lik galibiyet aldık diye havalara uçmayacağız, ayaklarımızın yere basması lazım. Daha eksiklerimiz, hatalarımız var. Zamanımız da bir dahaki maça kadar bu eksikliklerimizi gidermeye çalışacağız. Ama futbolcularımı ve takımımı tebrik ediyorum” dedi.

Diğer taraftan iç saha maçını Hatay'da oynayan Gaziantep FK, Kalyon Stadı'nda bazı yenileme çalışmaları olduğu gerekçesiyle bir süre daha maçlarını Hatay'da oynayacak.

Gaziantep FK: "İnananlar kazandı." pic.twitter.com/skSZUmOzhu — SPOR (@yenisafakspor) August 26, 2022