Nelsson için çılgın telif

Galatasaray’da transfer hareketliliği devam ediyor.

Sarı-kırmızılıların Danimarkalı stoperi Victor Nelsson için talipler artıyor. Uzun süredir İspanyol ekibi Sevilla’nın radarında olan 23 yaşındaki oyuncu için devreye giren son ekip Premier Lig’den Wolverhampton oldu.

Daily Mail’in haberine göre Wolverhampton, Nottingham Forest’a transfer olacak stoperi Willy Boly’nin alternatifini Nelsson olarak belirledi. Boly’nin takımdan ayrılması beklenirken Wolverhampton da Nelsson’u kadrosuna katmak istiyor. İngiliz ekibinin Nelsson için 20 milyon Sterlin’i gözden çıkardığı da ifade edildi. Galatasaray’ın da bu rakamı geri çevirmesi beklenmiyor.

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SPOR Sevilla'da Marcao şoku

Stopere takviye şart oldu

Transfer döneminin açılması ile beraber Brezilyalı stoperi Marcao’yu bonuslarla birlikte 15 milyon Euro'ya İspanyol ekibi Sevilla’ya satan Galatasaray, yerine Konyaspor’dan Abdülkerim Bardakçı’yı transfer etmişti.

Sezon planlamasını Nelsson ile Abdülkerim Bardakçı üzerine yapan teknik heyet, yeni arayışa girdi. Danimarkalı oyuncunun ayrılma olasılığının yanı sıra Abdülkerim’in de şu ana kadar sergilediği performansla beklentilerin altında kalması, stoper bölgesine takviye ihtiyacı doğurdu.

Sarı-kırmızılılar, uzun süredir peşinde olduğu Sassuola’dan Kaan Ayhan transferini bitirmek istiyor.