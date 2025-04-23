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Gaziantep FK'da Fenerbahçe hazırlıkları sürüyor

Gaziantep FK'da Fenerbahçe hazırlıkları sürüyor

17:0523/04/2025, الأربعاء
Yeni Şafak
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Antrenmandan kare.
Antrenmandan kare.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 26 Nisan Cumartesi günü sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti.


Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki antrenmanda futbolcular, koordinasyon ve pas çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı.


Kırmızı-siyahlı ekip, antrenman öncesinde Türk Bayrağı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.


Gaziantep FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.






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