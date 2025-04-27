Gaziantep FK'da Rizespor hazırlıkları başladı

Gaziantep kulübünün açıklamasına göre teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki antrenmanda Fenerbahçe maçında dün forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcuların koordinasyon çalışması yaptığı idman 19 yaş altı takımıyla oynanan maçla tamamlandı.