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Ndiaye Fenerbahçeli taraftarları ifşa etti: Skandal mesajlar

Ndiaye Fenerbahçeli taraftarları ifşa etti: Skandal mesajlar

16:3427/04/2025, Pazar
G: 27/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Gaziantep Futbol Kulübü forması giyen Badou Ndiaye, Fenerbahçe file bekçisi İrfan Can Eğribayat'la yaşadığı gerginlik hakkında konuştu. 34 yaşındaki futbolcu ayrıca sarı-lacivertli taraftarların sosyal medyadan kendisine attığı küfürlü ve ırkçı mesajları da paylaştı.

Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat, Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-1 yendikleri maçın ardından rakip takım oyuncusu Badou Ndiaye ile bir gerginlik yaşadı.

Karşılaşmanın ardından Badou Ndiaye'nin kendisine dirsek attığını belirten İrfan Can Eğribayat, "Ndiaye önce adam olsun. Haftaya Beşiktaş maçı var, ben ona bir şey yapamıyorum. Nerenin futbolcusu olduğunu iyi biliyorum. Önce insan olsun" ifadelerini kullandı.

Maçın ardından GZT mikrofonuna konuşan Ndiaye ise "İrfan Can ile aranızda ne oldu?" sorusuna, "İrfan Can? Hiçbir şey olmadı. Hayır, ben asla öyle bir şey yapmam. Bence bu sadece küçük bir komediydi. Ben asla böyle bir şey yapmam" açıklamasını yaptı.

Badou Ndiaye'nin ayrıca Instagram hesabından kendisine küfürlü ve ırkçı mesajlar atan Fenerbahçeli taraftarları paylaşması da dikkati çekti.

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