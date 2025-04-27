Ndiaye Fenerbahçeli taraftarları ifşa etti: Skandal mesajlar

Maçın ardından GZT mikrofonuna konuşan Ndiaye ise "İrfan Can ile aranızda ne oldu?" sorusuna, "İrfan Can? Hiçbir şey olmadı. Hayır, ben asla öyle bir şey yapmam. Bence bu sadece küçük bir komediydi. Ben asla böyle bir şey yapmam" açıklamasını yaptı.