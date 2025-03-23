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Giresun Sanayispor Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükseldi

Giresun Sanayispor Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükseldi

16:4823/03/2025, Pazar
AA
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Giresun Sanayispor kupasına kavuştu.
Giresun Sanayispor kupasına kavuştu.

1. Lig play-off şampiyonluk grubunda Giresun Sanayispor son maçında 1207 Antalyaspor'a 1-0 yenildi ve grubu ikinci tamamlayarak adını Süper Lig'e yazdırdı.

TFF Kadınlar 1. Lig play-off şampiyonluk grubunu ikinci tamamlayan Giresun Sanayispor, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükseldi.


Giresun Sanayispor, şampiyonluk grubunun son haftasında Çotanak Spor Kompleksi'nde konuk ettiği 1207 Antalyaspor'a 1-0 yenildi.


Giresun ekibi, mağlup olmasına rağmen grubu ikinci tamamlayarak adını Süper Lig'e yazdırdı. Karşılaşmanın ardından Giresun Sanayispor'un oyuncu ve taraftarları sevinç yaşadı.




#TFF Kadınlar 1. Lig
#Giresun Sanayispor
#Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

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