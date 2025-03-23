Giresun Sanayispor Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükseldi

1. Lig play-off şampiyonluk grubunda Giresun Sanayispor son maçında 1207 Antalyaspor'a 1-0 yenildi ve grubu ikinci tamamlayarak adını Süper Lig'e yazdırdı.
TFF Kadınlar 1. Lig play-off şampiyonluk grubunu ikinci tamamlayan Giresun Sanayispor, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükseldi.
Giresun Sanayispor, şampiyonluk grubunun son haftasında Çotanak Spor Kompleksi'nde konuk ettiği 1207 Antalyaspor'a 1-0 yenildi.
Giresun ekibi, mağlup olmasına rağmen grubu ikinci tamamlayarak adını Süper Lig'e yazdırdı. Karşılaşmanın ardından Giresun Sanayispor'un oyuncu ve taraftarları sevinç yaşadı.