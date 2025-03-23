Büyük çöküş: Süper Lig'den 3. Lig'e

2022-2023 sezonunda Süper Lig’e, 2023-2024 sezonunda 1. Lig’e veda eden yeşil-beyazlılar 2024-2025 sezonunda da TFF 2. Lig’e veda etti. Giresunspor, 2025-2026 sezonunda TFF 3. Lig’de mücadele edecek.