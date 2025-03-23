Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Büyük çöküş: Süper Lig'den 3. Lig'e

Büyük çöküş: Süper Lig'den 3. Lig'e

12:3823/03/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta küme düşen ilk takım belli oldu. 7 hafta kala matematiksel olarak küme düşen eski Süper Lig ekibi, yen sezonda TFF 3. Lig’de mücadele edecek.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta 2024-2025 sezonunun tamamlanmasına 7 hafta kala küme düşmesi kesinleşen ilk takım Giresunspor oldu.

Ligin 28. haftasında deplasmanda Arnavutköy Belediyespor’a konuk olan Giresunspor, sahadan 4-1’lik skorla mağlup ayrılarak lige veda etti.

Sezonun ilk haftasında galibiyetle başlayan Giresunspor, ilerleyen haftalarda bir daha galibiyet yüzü göremedi. 

Oynadığı 27 maçta 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 20 mağlubiyet alan Giresunspor, çeşitli gerekçelerle TFF’den 3 puan ve FIFA’dan 6 puan silme cezası alarak 0 puanla son sırada yer alıyor.

2022-2023 sezonunda Süper Lig’e, 2023-2024 sezonunda 1. Lig’e veda eden yeşil-beyazlılar 2024-2025 sezonunda da TFF 2. Lig’e veda etti. Giresunspor, 2025-2026 sezonunda TFF 3. Lig’de mücadele edecek.

Giresunspor, kalan maçlarında Yeni Mersin İdmanyurdu, Menemen FK (erteleme maçı), Erbaaspor, Karaman FK, Ankara Demirspor, Belediye Derincespor ve Somaspor ile mücadele edecek.

#2. Lig
#Giresunspor
#3. Lig

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Beylikdüzü belediye başkanı hakkında karar çıktı: Murat Çalık tutuklandı mı?