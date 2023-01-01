Milli futbolcu Gökhan Töre kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Son olarak Ankaragücü forması giyen Gökhan Töre'nin yeni takımı belli oldu.

Futbola Bayer Leverkusen altyapısında başlayan Gökhan Töre daha sonra sırasıyla Chelsea, Hamburg, Rubin Kazan, Beşiktaş, West Ham, Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor ve Ankaragücü formaları giymişti.

Gökhan Töre son olarak formasını giydiği Ankaragücü ile 3'ü Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere 5 maça çıkmıştı.