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Spor

Gökhan Töre'nin yeni takımı belli oldu

Tecrübeli kanat oyuncusu Gökhan Töre'nin yeni takımı belli oldu. Gökhan Töre, TÜMOSAN Konyaspor ile prensip anlaşmasına vardı.

22:08 . 15/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Gökhan Töre

Gökhan Töre

Milli futbolcu Gökhan Töre kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Son olarak Ankaragücü forması giyen Gökhan Töre'nin yeni takımı belli oldu.



TÜMOSAN Konyaspor ile anlaştı

Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyapsor, 31 yaşındaki Gökhan Töre ile prensipte anlaştığını resmen bildirdi.


Futbola Bayer Leverkusen altyapısında başlayan Gökhan Töre daha sonra sırasıyla Chelsea, Hamburg, Rubin Kazan, Beşiktaş, West Ham, Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor ve Ankaragücü formaları giymişti.


Gökhan Töre son olarak formasını giydiği Ankaragücü ile 3'ü Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere 5 maça çıkmıştı.



#Gökhan Töre
#Tümosan Konyaspor
#Transfer
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