Golbol milli takımlarının 2026 Dünya Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre, Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun (IBSA) organize ettiği 2026 IBSA Golbol Dünya Şampiyonası, 32 ülkenin katılımıyla 6-16 Haziran tarihlerinde Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenecek.

İlk kez Asya kıtasında organize edilecek Golbol Dünya Şampiyonası'nın kura çekimi sonucunda Kadın Golbol Milli Takımı, C Grubu'nda ev sahibi Çin, İngiltere ve Meksika ile eşleşti.

Erkek Golbol Milli Takımı ise X Grubu'nda Ukrayna, Kanada ve Venezuela ile mücadele edecek.