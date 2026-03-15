Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Golbol milli takımlarının 2026 Dünya Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu

Golbol milli takımlarının 2026 Dünya Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu

14:2915/03/2026, Pazar
AA
Sonraki haber
Şampiyona Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenecek.
Şampiyona Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenecek.

Çin'de düzenlenecek 2026 IBSA Golbol Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek kadın ve erkek golbol milli takımlarının rakipleri belli oldu.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre, Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun (IBSA) organize ettiği 2026 IBSA Golbol Dünya Şampiyonası, 32 ülkenin katılımıyla 6-16 Haziran tarihlerinde Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenecek.

İlk kez Asya kıtasında organize edilecek Golbol Dünya Şampiyonası'nın kura çekimi sonucunda Kadın Golbol Milli Takımı, C Grubu'nda ev sahibi Çin, İngiltere ve Meksika ile eşleşti.

Erkek Golbol Milli Takımı ise X Grubu'nda Ukrayna, Kanada ve Venezuela ile mücadele edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, "Gurur duyduğumuz iki milli takıma sahibiz. Uluslararası arenada söz sahibi olmaya devam etmek istiyoruz. Geçtiğimiz yıl Finlandiya'da düzenlenen Golbol Avrupa Şampiyonası'nda kadın ve erkek milli takımlarımız şampiyon olarak İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinletti. Şimdi önümüzde dünya şampiyonası var. İnanıyorum ki orada da göğsümüzü kabartacak bir performans sergileyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

#Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu
#Golbol Dünya Şampiyonası
#Çin
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
