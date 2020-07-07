Süper Lig’in 31. haftasında Göztepe, Ankaragücü’nü ağırlayacak. Bu karşılaşma İzmir ekibi ve başkent temsilcisi arasındaki 53. müsabaka olacak. İki takım arasında daha önce oynanan 52 maçta Göztepe 21, Ankaragücü ise 18 galibiyet aldı. 13 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Bu mücadelelerde Göztepe’nin attığı 70 gole, Ankaragücü 63 golle karşılık verdi. İki takımın rekabetinde İzmir’de oynanan 25 maçta yine Göztepe’nin üstünlüğü bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, sahasında rakibini 11 kez mağlup ederken, sarı lacivertliler de İzmir’den 6 defa galip olarak ayrıldı. 8 müsabakada ise taraflar eşitliği bozamadı. Bu maçlarda Göztepe 33 kez ağları sarsarken, Ankaragücü 28 kez gol sevinci yaşadı.

Göztepe Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Göztepe Ankaragücü maçı 8 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00'de oynanacak. beINSports 2'den naklen yayınlanacak karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek.

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı Süper Lig'de 7, 8 ve 9 Temmuz'da oynanacak maçların hakemleri duyuruldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre maçları yönetecek hakemler şunlar:7 Temmuz Salı18.30 Gençlerbirliği - Fenerbahçe: Alper Ulusoy21.00 M.Başakşehir - Denizlispor: Abdulkadir Bitigen8 Temmuz Çarşamba18.30 DG Sivasspor - Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu18.30 Trabzonspor - Antalyaspor: Halil Umut Meler21.00 Göztepe - MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus21.00 Alanyaspor - Galatasaray: Mete Kalkavan9 Temmuz Perşembe18.30 Ç.Rizespor - Kayserispor: Ali Palabıyık21.00 Gaziantep FK - Konyaspor: Hüseyin Göçek21.00 Beşiktaş - Kasımpaşa: Ali ŞansalanSüper Lig'de şampiyon kim olacak? İşte canlı puan durumu

İki takımın da parolası galibiyet

Göztepe ile Ankaragücü arasındaki son 5 maçta sarı-kırmızılı takım, rakibine üç puan şansı tanımadı. Bu karşılaşmalarda 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Göz Göz, rakibine en son 7 yıl önce kaybetti. Ankaragücü, Göztepe’ye karşı son galibiyetini 6 Nisan 2013 tarihinde TFF 1. Lig’de oynanan maçta 3-1’lik skorla almıştı.

Bu sezonun ilk yarısında Ankara’da oynanan maçı ise Göztepe, Halil Akbunar ve Serdar Gürler’in 2 golüyle 3-1’lik skorla kazanmıştı. Ligde 38 puanla 8. sırada bulunan ve oynadığı son 4 maçını kazanamayan Göztepe, rakibini yenerek moral bulmak istiyor. 25 puanla ligin son sırasında yer alan Ankaragücü de ligde kalma umutlarını devam ettirmek için deplasmandan 3 puanla dönmek istiyor.

Göztepe muhtemel 11

Göztepe : Beto - Murat Paluli, Titi, Atınç, Berkan, Yalçın, Mossoro, Napoleoni, Soner, Tripic, Wilczek

: Beto - Murat Paluli, Titi, Atınç, Berkan, Yalçın, Mossoro, Napoleoni, Soner, Tripic, Wilczek Sakat: Serdar Gürler, Halil, Jerome, Deniz Kadah

Serdar Gürler, Halil, Jerome, Deniz Kadah Cezalı: Alpaslan

Ankaragücü muhtemel 11'i: