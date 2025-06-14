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Göztepe Başkanı Ankersen kulübün 100. yılı için mesaj yayınladı

Göztepe Başkanı Ankersen kulübün 100. yılı için mesaj yayınladı

17:1814/06/2025, Cumartesi
AA
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kulüp başkanı Rasmus Ankersen.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kulüp başkanı Rasmus Ankersen.

Göztepe Kulübü Başkanı Rasmus Ankersen, kulübün kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ankersen, kulübün sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, Göztepe camiasının tutkusundan çok etkilendiğini belirtti.


Bu tutkunun yeni nesillere aktarılmasının önemine değinen Ankersen, "Bugün sadece geride kalan 100 yılı kutlamıyoruz. Aynı zamanda geleceğe dair hayallerimizi de ateşliyoruz. Göztepe'nin ne olabileceğine dair umutlarımızı tazeliyoruz." ifadelerini kullandı.


İzmir'de Göztepe formasıyla gezen çocukları gördükçe geleceğe dair umutlarının daha da arttığını anlatan Ankersen, kutlamalara katılamadığı için üzgün olduğunu aktardı.

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