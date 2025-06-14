Göztepe Başkanı Ankersen kulübün 100. yılı için mesaj yayınladı

Bu tutkunun yeni nesillere aktarılmasının önemine değinen Ankersen, "Bugün sadece geride kalan 100 yılı kutlamıyoruz. Aynı zamanda geleceğe dair hayallerimizi de ateşliyoruz. Göztepe'nin ne olabileceğine dair umutlarımızı tazeliyoruz." ifadelerini kullandı.