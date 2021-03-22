Spor GZT Giresunspordan sağduyu çağrısı "İki kulübü birbirine düşman etmeye gerek yok"
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GZT Giresunspor'dan sağduyu çağrısı: "İki kulübü birbirine düşman etmeye gerek yok"

TFF 1. Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'un basın sözcüsü Ferhat Karademir, Yılport Samsunspor maçının ardından takım otobüsüne yapılan taşlı saldırıya ilişkin, "Birkaç haddini bilmez insanın yaptığı taşlı saldırıyı Samsunspor camiasına yıkmayalım" dedi.

Haber Merkezi AA
Kulüp basın sözcüsü Ferhat Karademir
Kulüp basın sözcüsü Ferhat Karademir

GZT Giresunspor Basın Sözcüsü Ferhat Karademir, Çotanak Spor Kompleksi'nde düzenlediği basın toplantısında yaşananları tatsız bir olay olarak nitelendirerek, futbolda bu tür durumları görmek istemediklerini belirtti.

Konunun Samsunspor camiasına da mal edilmemesini isteyen Karademir, şöyle konuştu:

  • "Burada bizim taraftarlarımız da yükleniyor. Birkaç haddini bilmez insanın yaptığı taşlı saldırıyı Samsunspor camiasına yıkmayalım. Onlar da böyle bir şeyin yaşanmasını istemezdi. Yaşanan çok tatsız bir olay. Şans eseri hiçbir oyuncumuz yaralanmadı. Allah'a çok şükür. Olayla ilgili gerekli işlemler yapılıyor."

GZT Giresunspor takım otobüsüne yapılan saldırı sonrası yaşanan panik anları
OYNAT 00:58
GZT Giresunspor takım otobüsüne yapılan saldırı sonrası yaşanan panik anları
Samsunspor karşılaşması sonrasında Giresun'a dönen GZT Giresunspor'da, takım otobüsü kimliği bilinmeyen kişiler tarafından saldırıya uğradı. Saldırı sonrası otobüs içerisinde yaşanan panik kameralara böyle yansıdı.

"Böyle şeylere gerek yok"


Karademir, Giresunspor taraftarlarına da artık olayın üzerine gitmemeleri yönünde çağrıda bulunarak, "Bununla ilgili bizim taraftarımız da Samsunspor başkanına bir şeyler söylüyor. O cevap veriyor sosyal medya üzerinden. Bunlara gerek yok. İki kulübü birbirine düşman etmeye gerek yok. Neticede yaptığımız bir spor, futbol" ifadelerini kullandı.

GZT Giresunspor kafilesine taşlı saldırının şüphelisi yakalandı
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GZT Giresunspor kafilesine taşlı saldırının şüphelisi yakalandı

Futbolculara prim dopingi

Yılport Samsunspor karşısında çok önemli bir galibiyet aldıklarına vurgulayan Karademir, bunun mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Yeşil-beyazlı kulübün basın sözcüsü, Samsunspor maçında alınan galibiyetten ötürü oyunculara 50'şer bin lira prim vereceklerini aktardı.

Süper Lig yolunda önemli bir virajı aştıklarını anlatan Karademir, şunları kaydetti:

  • "Haftalardır lideriz. İkinci ile aramızda 5 puan fark var. Kalan maçlarımıza en iyi şekilde çıkacağız. Bu zor bir lig. Süper Lig'den bile dönem dönem daha zor. 4-5 maç üst üste kazandığınız zaman dengeler bir anda değişiyor. Biz bu seriyi çok uzun bir boyuta getirdik. İnşallah kalan maçlarda da kazanarak hedefimize ulaşırız."

Ferhat Karademir, kulübe maddi destek sağlamak için 3 otomobilin verileceği piyango düzenlediklerini, bin liradan satışa çıkardıkları 4 bin 500 bilet bastırdıklarına dikkati çekerek, Giresun halkından bu noktada destek beklediklerini sözlerine ekledi.

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