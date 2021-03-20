Karadeniz derbisinde kazanan GZT Giresunspor

1. Lig'in 27. haftasında lider GZT Giresunspor deplasmanda, en yakın takipçisi Samsunspor'un konuğu oldu.

Mücadeleyi GZT Giresunspor son dakikalarda bulduğu gollerle 2-0 kazandı. Deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri 90+1. ve 90+7. dakikalarda Abdou Razak Traore kaydetti.

Samsunspor 9 kişi kaldı

Geçtiğimiz hafta oynanan Altınordu karşılaşmasını 9 kişi tamamlayan Yılport Samsunspor, bu haftayı da 9 kişi kapattı. 73. dakikada kırmızı kart gören Kerem Can Akyüz takımını 10 kişi bırakırken, 80. dakikada kırmızı kart ile cezalandırılan İlyas Yavuz, Samsunspor'u 9 kişi bırakan isim oldu.

Lider geldi, lider döndü

REKLAM

Samsunspor deplasmanına lider olarak gelen GZT Giresunspor, 56 puana yükselerek zirvede oturmaya devam etti. Samsunspor ise 51 puanda kaldı. Gelecek hafta GZT Giresunspor sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak. Samsunspor ise deplasmanda Tuzlaspor ile karşılaşacak.

TFF 1. Lig'in lideri GZT Giresunspor, kritik haftada aldığı 3 puanla en yakın rakibi Samsunspor'la arasındaki farkı 5'e yükseltti. pic.twitter.com/vabyVLbDl6 — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) March 20, 2021

Karşılaşmanın dakika dakika özeti

27. dakikada kornerden dönen topta ceza sahasında topla buluşan Gökhan Karadeniz’in şutu az farkla direğin solundan dışarı çıktı.

36. dakikada Gökhan’ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Savicevic’in şutunu kaleci Tolgahan iki hamlede kontrol etti.

REKLAM

43. dakikada Kerem’in ortasında Coureur’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak az fakla auta çıktı.

İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.

49. dakikada topla ceza sahasına giren Gökhan’ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Tolgahan’da kaldı.

64. dakikada verkaçlarla ceza sahasına giren Gökhan’ın şutunda top direğin yanından auta çıktı.

90. dakikada seri çalımlarla ceza sahasına giren Guido’nun şutunda meşin yuvarlak kaleci Tolgahan’da kaldı.

90+1. dakikada Balde’nin şutunda kaleciden dönen topu Traore filelere yolladı. 0-1

90+5. dakikada Samsunspor defansının arkasına sarkan Traore ceza sahası içine girip kaleci Nurullah’ın sağından topu filelere yolladı. 0-2

Mücadeleyi GZT Giresunspor 2-0 kazandı.





REKLAM

SPOR GZT Giresunspor'un şampiyonluk inancı tam