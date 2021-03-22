Spor GZT Giresunspor kafilesine taşlı saldırının şüphelisi yakalandı
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GZT Giresunspor kafilesine taşlı saldırının şüphelisi yakalandı

Samsun'da, GZT Giresunspor kafilesini taşıyan otobüse taşlı saldırıyla ilgili S.K. (21) gözaltına alındı. Adliyeye çıkarılan şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Haber Merkezi DHA
Taşlı saldırı sonucu otobüsün camı kırılmış ve takım kaptanı hafif şekilde yaralanmıştı.
Taşlı saldırı sonucu otobüsün camı kırılmış ve takım kaptanı hafif şekilde yaralanmıştı.

Olay, geçen cumartesi akşamı Samsun-Ordu Karayolu'nun Çarşamba ilçesi mevkiinde meydana geldi. TFF 1. Lig'in 27. haftasında deplasmanda karşılaştığı Yılport Samsunspor'u 2-0 mağlup eden ve maçın ardından Giresun'a dönmek için yola çıkan GZT Giresunspor kafilesini taşıyan otobüs, kimliği belirsiz kişiler tarafından taşlandı. Saldırıda otobüsün camları kırılırken takım kaptanı Eren Tozlu cam kırıkları nedeniyle hafif yaralandı. Konuk ekip kafilesi, bölgeye gönderilen başka bir otobüsle yola devam ederek Giresun'a döndü.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ve Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde taşlı saldırının gerçekleştiği bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu.

Gözaltına alındı

Çalışma sonucu otobüse taş atan şüphelinin S.K. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli, polis aracına alındıktan sonra olay yerinin jandarma sorumluluğunda olması nedeniyle Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. S.K.'nın verdiği ifadede otobüse taşlı saldırıda bulunduğunu itiraf ettiği öğrenildi.

Serbest bırakıldı

Jandarmadaki işlemlerinin ardından 'Mala zarar verme' suçundan adliyeye sevk edilen S.K., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

GZT Giresunspor takım otobüsü Samsun'da taşlı saldırıya uğradı: Eren Tozlu yaralandı
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GZT Giresunspor takım otobüsü Samsun'da taşlı saldırıya uğradı: Eren Tozlu yaralandı
Samsunspor karşılaşması sonrasında Giresun'a dönen GZT Giresunspor kafilesi, yolda taşlı saldırıya uğradı. Saldırıda otobüsün camları kırılırken, takım kaptanı Eren Tozlu elinden yaralandı. İşte taşlı saldırı sonrasında gelen görüntüler...


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