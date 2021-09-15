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GZT Giresunspor'dan VAR tepkisi: Amca-yeğen ilişkileri Türk futbolunun önüne mi geçecek?

Süper Lig ekibi GZT Giresunspor Kulübü Asbaşkanı Mustafa Tütüncü, 13 Eylül Pazartesi günü oynanan Aytemiz Alanyaspor maçıyla ilgili, "Maçlar kazanılır yada kaybedilir bunlar önemli değil. Futbol 3 ihtimalli bir oyun. Burada çok dikkat edilmesi gereken konu maçın orta hakemi ve VAR hakemidir" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
GZT Giresunspordan VAR tepkisi: Amca-yeğen ilişkileri Türk futbolunun önüne mi geçecek?
Mücadeleyi Zorbay Küçük yönetmişti.

GZT Giresunspor Kulübü Asbaşkanı Mustafa Tütüncü, yaptığı yazılı açıklamada, Aytemiz Alanyaspor maçının mutlak hakimi olduklarını belirtti.

Tüm spor kamuoyunun gözü önünde maçın bütün istatistiklerinde önde olduklarına vurgulayan Tütüncü, "Sahada topa hakim olan, atak yapan bir Giresunspor'u izledik. Yüzde yüzlük gol pozisyonlarına girmemize rağmen rakip kaleciyi geçemedik. Maçta futbol şansı bizimle değildi. Ancak maçlar kazanılır yada kaybedilir bunlar önemli değil. Futbol 3 ihtimalli bir oyun. Burada çok dikkat edilmesi gereken konu maçın orta hakemi ve VAR hakemidir" değerlendirmesinde bulundu.

Tütüncü, tüm kamuoyunun merak ettiği bazı soruların sorulması gerektiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

  • "Şimdi bazı şeyleri sormadan edemeyeceğim. Birincisi, orta hakemle, VAR hakemi arasında geçen diyalogların ivedilikle açıklanamayacağını bilsek de en azından MHK başkanının bu kayıtları dinlemesi ve de kamuoyunu aydınlatması gerekmektedir. İkinci olarak; maçın orta hakemi Zorbay Küçük pozisyona çok yakın olmasına rağmen ne hikmetse pozisyonu göremediğini düşünelim peki bu durumda VAR hakemi olan Serkan Tokat o dakikalarda ne iş yapıyordu. Başka bir işle mi uğraşıyordu yoksa ekranı mı kapalıydı?"

Mustafa Tütüncü
Mustafa Tütüncü

"VAR hakeminin bulunduğu konumundan mı korktu?"


"Pozisyonu VAR hakemi tarafından izlemesi telkini geldi mi? Geldiyse orta hakem izlemeye neden gitmedi?" ifadelerini kullanan Tütüncü, şunları kaydetti:

  • "Yoksa VAR hakeminin MHK üyelerine ve de atamanın başındaki kişiye yakın olmasından kaynaklı Zorbay Küçük, VAR hakeminin bulunduğu konumundan mı korktu? Önümüzdeki maçlarını hesaba katarak VAR hakeminin oyununa mı geldi? MHK Başkanı Serdar Tatlı ve Başkan vekili Metin Tokat (VAR) hakemi Serkan Tokat’tan memnun mudur? Yoksa ahbap-çavuş yada amca-yeğen ilişkileri Türk futbolunun önüne mi geçecektir? Açıklamalarını bekliyoruz."

Giresunspor'un büyük bir camia olduğunu vurgulayan Tütüncü, “Koca bir camia 45 yıl aradan sonra kendi imkanlarıyla Türk futboluna hizmet vermeye çalışmaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı emeklerimizi görmekte midir? Yoksa Anadolu takımları gündemlerinde yok mudur? Tüm bu soruların cevabını spor kamuoyu merak etmektedir. Ya MHK başkanı çıkıp hakemleriyle ilgili açıklama yapsın ya da federasyon tavrını göstersin diye bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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