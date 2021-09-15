Ekranda izliyor yine görmüyor

Süper Lig’de 4. hafta geride kalırken, maçlarda yaşanan hakem hataları kendini hissettirmeye fazlasıyla başladı. Sezon sonunda şampiyonun, küme düşenlerin ve Avrupa kupalarına gidecek takımların belirlendiği sıralamaya etki eden bu kararlar, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına rağmen devam ediyor. 4. haftada Trabzonspor’un Medical Park’ta Galatasaray’ı ağırladığı maça yine hakem hataları damga vurdu. Maçın orta hakemliğini Ali Palabıyık yaparken, VAR’da ise skandal kararlarıyla öne çıkan Cüneyt Çakır vardı. Karşılaşmanın 25. dakikasında bordo-mavililerin atağında Cornelius’un çektiği şut, sarı-kırmızılıların savunma oyuncusu Nelsson’un eline çarptı. Ali Palabıyık pozisyonu devam ettirirken, VAR’daki Cüneyt Çakır, orta hakemi uyarmadı ve maçın sonucuna direkt etki etti.

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Penaltı verilmeyen pozisyon (Görüntü (beIN Sports'tan alınmıştır)

Hatayı hata ile telafi!

Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçının başında Necip Uysal-Adem Büyük mücadelesinde Necip’in suratına dirsek gelmesine rağmen yanlış kararla faulü Yeni Malatyaspor lehine veren orta hakem Arda Kardeşler, peşinden daha büyük bir hataya imza attı. Yeni Malatyaspor’un atağında top Rosier’in eline çarpmasına rağmen penaltı noktasını göstermeyen Kardeşler’i, VAR hakemi Özgüç Türkalp de uyarmadı. Bir nevi hatayı hata ile telafi etmeye çalışan ikilinin performansı da sınıfta kaldı.

SPOR Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçında tartışma çıkaran pozisyon

Fenerbahçe- Sivasspor maçının hakemi Halis Özkahya ise süre geçiren Sivassporlu oyunculara fazlası ile göz yumdu. Maç 11 dakika 52 saniye durmasına rağmen, 7 dakika uzatma verildi. Bu durum ise maçta gerginliğin artmasına neden oldu.

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Öte yandan Alanyaspor-GZT Giresunspor maçında da Borja’nın Diabate’ye müdahalesi, bütün otoritelere göre “penaltı” iken, orta hakem Zorbay Küçük ve VAR Hakemi Serkan Tokat tarafından ise görmezden gelindi.

GZT Giresunspor'dan VAR tepkisi

GZT Giresunspor’da Başkan Vekili Nahid Yamak, Alanyaspor karşısında alınan 1-0’lık yenilgi sonrası VAR uygulamasına tepki gösterdi.

Yamak, “Evet, yine yenildik, 4. hafta sonunda yine gol atamadık. Ama güzel bir oyunumuz ve iyi bir futbolcu grubumuz var. Biz onlara güveniyoruz çünkü onlar bize gelecek için güven veriyorlar. Ama birilerinin de VAR hakemlerinin odasında neyin var, neyin yok olduğunu araştırması lazım. VAR’da elit hakemler ne yapıyor? Evet, VAR’daki hakem arkadaşlar, burası koca bir şehir, en çok sevdiğimiz şey GZT Giresunspor. Kimse bizim hayallerimizi çalamaz. Biz sizin gibileri çok gördük, çok mücadele ettik. Bizim coğrafyamız diktir, zoru severiz ama başarmayı da severiz. VAR’da çay mı içiyorsunuz, kahve mi içiyorsunuz, yoksa başka bir şey mi içiyorsunuz? Ya da VAR’da başka maç mı izliyorsunuz? Hatta futbol değil güreşte kabul edilebilir kuralları mı uygun görüp, bu penaltıyı vermiyorsunuz? Diğer taraftan maçın orta hakemi ve yan hakemleri ne yapıyor? Onlar sadece içerideki hakemlerin verdiği kararları mı uyguluyor” diye konuştu. GZT Giresunspor’un geçmişte olduğu gibi bugün de her türlü zorluğun üstesinden geleceğini ifade eden Yamak, “Giresunsporuz, hayatımız zorlukla, yoklukla ve haksızlıkla mücadele ile geçti. Herkesle sezonun sonunda görüşeceğiz. Kimse bizim hayallerimize engel koyamaz, bu küçük şehrin koca yürekli insanlarının yolunu kimse kesemez” açıklamasını yaptı.

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