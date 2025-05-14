Hak eden kazansın

Bugünkü Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi iki takımın teknik direktörleri ve kaptanları ortak basın toplantısı düzenledi. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "Avrupa'ya gidebilmek için sadece önümüzde bir maç var. Taraftarımızı mutlu etmemiz lazım. En azından bir özür mahiyetinde bir maç. Ancak karşımızda da Galatasaray gerçeği var. Belki de Türkiye tarihinin en pahalı, dinamik, her açıdan iyi kadrosuna sahipler. Zor bir maç olacak. Biz kupayı çok istiyoruz. Gücümüzden daha fazla mücadele edip bunu başarmaya çalışacağız. Oyuncularımın Trabzonspor şehri gibi mücadele etmesini istiyorum" dedi.