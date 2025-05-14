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Hak eden kazansın

Hak eden kazansın

Umut Yılmaz
04:0014/05/2025, Çarşamba
G: 14/05/2025, Çarşamba
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Bir muhabirin Muslera'ya sezon sonunda eldivenlerini Uğurcan'a bırakmayı isteyip istemediğini sorması üzerine araya giren Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, " Uğurcan'ın çok değerli ve efsane olduğu eldivenleri zaten var. Biz onu böyle hatırlayacağız. Bu soruyu kabul etmiyorum" dedi.
Bir muhabirin Muslera'ya sezon sonunda eldivenlerini Uğurcan'a bırakmayı isteyip istemediğini sorması üzerine araya giren Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, " Uğurcan'ın çok değerli ve efsane olduğu eldivenleri zaten var. Biz onu böyle hatırlayacağız. Bu soruyu kabul etmiyorum" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi yapılan toplantıda Trabzonspor Teknik Direktörü Tekke, "Biz kupayı çok istiyoruz. Gücümüzden daha fazla mücadele edip bunu başarmaya çalışacağız" derken, G.Saray çalıştırıcısı Buruk ise "Bu hafta iki kupa kazanma şansımız var. Bu ikisini de gerçekleştirmeyi hayal ediyoruz" diye konuştu.

Bugünkü Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi iki takımın teknik direktörleri ve kaptanları ortak basın toplantısı düzenledi. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "Avrupa'ya gidebilmek için sadece önümüzde bir maç var. Taraftarımızı mutlu etmemiz lazım. En azından bir özür mahiyetinde bir maç. Ancak karşımızda da Galatasaray gerçeği var. Belki de Türkiye tarihinin en pahalı, dinamik, her açıdan iyi kadrosuna sahipler. Zor bir maç olacak. Biz kupayı çok istiyoruz. Gücümüzden daha fazla mücadele edip bunu başarmaya çalışacağız. Oyuncularımın Trabzonspor şehri gibi mücadele etmesini istiyorum" dedi.


İKİ TAKIM DA HÜCUMDA ETKİLİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise "Ligdeki son karşılmaşma iki takım da kazanabileceği bir maç oldu. Ancak kupanın hikayesi farklı. Tek maç üzerinden oynanacak. Bu hafta iki kupa kazanma şansımız var. İkisini de gerçekleştirmeyi hayal ediyoruz. İsteyen, çok mücadele edecek bir takımla karşılaşacağız. Trabzonspor'un özellikle hücum hattındaki kaliteli oyuncularına dikkat etmemiz gerek. Bizim de iyi hücum oyuncularımız var. Bunu da tekrar sahada göstermek istiyoruz" diye konuştu. Trabzonspor kaptanı Uğurcan, finali kazanarak gelecek sezon Avrupa kupalarına gitmeyi hedeflediklerini söylerken, Galatasaray kaptanı Muslera ise kupayı kazanarak hedeflerinden birini gerçekleştirmek istediklerini söyledi.


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