Kupada dev final

Geçen hafta sonu ligde karşılaşan Galatasaray ile Trabzonspor, bu kez Ziraat Türkiye Kupası finalinde bugün karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar sezonu çifte kupayla kazanmanın planlarını yaparken, bordo-mavili ekip ise ligin rövanşını kupa şampiyonluğu ile alıp, UEFA Avrupa Ligi’ne katılma hakkı elde etmeye çalışacak.
Ziraat Türkiye Kupası, bugün sahibini buluyor… Galatasaray ile Trabzonspor arasında Gaziantep Stadı'nda oynanacak final müsabakası, saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Hakem Cihan Aydın yönetecek. Müsabakayı kazanan takım Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olacak. Normal sürede kazanan çıkmaması durumunda 15'er dakikalık uzatma devresi oynanacak. Eşitlik yine bozulmazsa kazananı seri penaltı atışları belirleyecek.
63. KUPA SAHİBİNİ BEKLİYOR
Bu sezon 63. kez düzenlenen Türkiye Kupası’nı bugüne kadar en çok Galatasaray, bugün 19. kez kupanın sahibi olmak için sahaya çıkacak. Beşiktaş’ın (11) ardından en çok kazanan 3. takım olan Trabzonspor ise 17. finalinde hem 10. kupayı kazanmaya hem de Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etmeye çalışacak. 29 yıl sonra finalde karşılaşacak iki takım bugüne kadar 3 kez karşı karşıya gelirken, ikisini sarı-kırmızılılar, birini de bordo-mavili takım kazandı.
HASRET GİDERECEKLER
Türkiye Kupasında son zaferini 2018-19 sezonunda Akhisarspor'u yenerek elde eden Galatasaray, 5 sezon aradan sonra finale yükseldiği kupayı kazanarak hasretine son vermeyi hedefliyor. Geçen sezon finalde Beşiktaş’a 3-2 yenilen Trabzonspor ise son kupasını, 2019-20 sezonunda Alanyaspor’u 2-0 yenerek almıştı.