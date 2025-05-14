Kupada dev final

Bu sezon 63. kez düzenlenen Türkiye Kupası’nı bugüne kadar en çok Galatasaray, bugün 19. kez kupanın sahibi olmak için sahaya çıkacak. Beşiktaş’ın (11) ardından en çok kazanan 3. takım olan Trabzonspor ise 17. finalinde hem 10. kupayı kazanmaya hem de Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etmeye çalışacak. 29 yıl sonra finalde karşılaşacak iki takım bugüne kadar 3 kez karşı karşıya gelirken, ikisini sarı-kırmızılılar, birini de bordo-mavili takım kazandı.