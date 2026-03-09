Hakan Çalhanoğlu bir kez daha sakatlandı: Sahalardan uzak kalacak

Hakan Çalhanoğlu’ndan Inter'e bir sakatlık haberi daha geldi. Kısa süre önce yaşadığı sakatlığın ardından sahalara dönmesi beklenen milli futbolcu, AC Milan ile oynanan derbide yedek kulübesinde yer almasına rağmen süre alamadı.





Karşılaşma sonrası yapılan kontrollerin ardından Çalhanoğlu’nun MR sonuçları açıklandı. Kulüpten yapılan bilgilendirmede, deneyimli orta sahanın sağ uyluk kasında gerilme tespit edildiği belirtildi. Bu nedenle yıldız oyuncunun yaklaşık 6-7 gün boyunca sahalardan uzak kalması bekleniyor.





Bu gelişmeyle birlikte Çalhanoğlu’nun, Inter’in 14 Mart’ta sahasında oynayacağı Atalanta karşılaşmasında forma giyemeyeceği kesinleşti. Teknik ekip ise milli futbolcuyu 22 Mart’ta oynanacak Fiorentina mücadelesine yetiştirmeyi planlıyor.





Bu sezon hem Serie A hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplam 24 karşılaşmaya çıkan Çalhanoğlu, 9 gol ve 4 asistle takımına önemli katkı sağladı.











