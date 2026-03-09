Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

15:409/03/2026, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Halil Umut Meler
Halil Umut Meler

Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Leverkusen-Arsenal maçını Halil Umut Meler yönetecek.

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, 11 Mart Çarşamba günü Almanya'nın Bayer Leverkusen ile İngiltere'nin Arsenal takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Leverkusen şehrindeki BayArena Stadı'nda, TSİ 20.45'te başlayacak karşılaşmada Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek.

Müsabakada Cihan Aydın dördüncü hakem, Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Rob Dieperink VAR, Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Tiago Martins ise AVAR olarak görev alacak.

#Halil Umut Meler
#Türkiye Futbol Federasyonu
#UEFA Şampiyonlar Ligi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ İstanbul kura çekimi sonuç tarih açıklaması 2026! TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İstanbul 100 bin konut ilçe ilçe kura tarihleri