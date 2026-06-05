Hakan Safi'den bir transfer daha: "Sürprizimiz olacak, bu akşam geliyor"

"Mourinho ile 1.5 yıl çalıştım. Benim gözümde dünyanın en iyi 3 hocasından birisi. Bu işe sabır göstermemiz lazım. Yöneticilik yaptığım dönemlerde kendime bir futbol aklı yerleştirmeye çalıştım. Maldini bugün Türkiye'ye geliyor. 'Senin kampanyanda yanında olmak istiyorum pazar gününe kadar' dedi. Maldini bizim futbol yüzümüz. İki topçuya kendi telefon açtı, hiç görevi olmamasına rağmen."