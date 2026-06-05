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Hakan Safi'den bir transfer daha: "Sürprizimiz olacak, bu akşam geliyor"

Hakan Safi'den bir transfer daha: "Sürprizimiz olacak, bu akşam geliyor"

17:015/06/2026, Cuma
G: 5/06/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Başkan adayı Hakan Safi
Başkan adayı Hakan Safi

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, seçim sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Transfer çalışmaları hakkında da konuşan Safi, "Bu akşam da bir sürprizimiz olacak. Kum saati çalışmaya başlasın." dedi.

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Safi, 7 Haziran Pazar günü yapılacak kongre öncesinde açıklamalarda bulundu.

BeIN Sports'a konuk olan Hakan Safi, bugün sürpriz bir oyuncunun transferini açıklayacağını duyurdu.

Hakan Safi'nin açıklamaları şöyle;
'Maldini bugün Türkiye'ye geliyor
'

"Mourinho ile 1.5 yıl çalıştım. Benim gözümde dünyanın en iyi 3 hocasından birisi. Bu işe sabır göstermemiz lazım. Yöneticilik yaptığım dönemlerde kendime bir futbol aklı yerleştirmeye çalıştım. Maldini bugün Türkiye'ye geliyor. 'Senin kampanyanda yanında olmak istiyorum pazar gününe kadar' dedi. Maldini bizim futbol yüzümüz. İki topçuya kendi telefon açtı, hiç görevi olmamasına rağmen."

'Bu akşam da bir sürprizimiz olacak'

"Fırsat transferlerini ağustos ayından değil, bugünden yapmak istiyoruz. Kilit noktalara transfer yapmak istiyoruz. Sporting'in gol kralı oyuncusuyla (Luis Suarez) anlaştık. Tabii ki kulüpleriyle de görüştük. Merih Demiral'la görüştük. Mazbatayı aldıktan sonra bunların hepsini resmi imzaya götüreceğiz. Bu akşam da bir sürprizimiz olacak. Kum saati çalışmaya başlasın."




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