Hatayspor Süper Lig'de Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, bu maçın hazırlıklarına devam etti.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre, Erdemli ilçesindeki sahada teknik direktör Murat Şahin yönetiminde antrenman yapan Hatay ekibi, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirdi.
Basına kapalı antrenman, 1 saat 45 dakika sürdü.
Göztepe ile Hatayspor, 11 Mayıs Pazar saat 19.00'da Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaşacak.