Hatayspor'un golcüsü Boupendza Galatasaray maçında oynayabilecek mi?

Aaron Boupendza, Süper Lig'de en çok gol atan oyuncu konumunda.

Rahmi Vardı, milli takım kampında bulunan Boupendza yarın Türkiye’ye geleceğini belirterek, teknik direktör Ömer Erdoğan’ın istemesi halinde Galatasaray maçında oynayabileceğini ifade etti.

Vardı, Galatasaray’dan üç puan almak istediklerini belirterek, “Cumartesi günü çok önemli bir maçımız var. Sahamızda Galatasaray’ı ağırlayacağız. Rakibimizden buradan üç puan almanın yollarına bakacağız. Elimizden gelen gayreti gösterip taraftarlarımızı mutlu edeceğiz. Galatasaray maçının hazırlıkları devam ediyor. Allah nasip ederse Hatayspor’a yakışır bir futbolla buradan üç puanla ayrılmayı bileceğiz” dedi.

Boupendza’nın sağlıklı bir şekilde Hatay’a geleceğini belirten Vardı şöyle konuştu;