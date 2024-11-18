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Hırvatistan - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hırvatistan - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

11:0418/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 6. haftasında Hırvatistan evinde Portekiz’i konuk ediyor.
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 6. haftasında Hırvatistan evinde Portekiz’i konuk ediyor.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 6. haftasında Hırvatistan evinde Portekiz’i konuk ediyor. Grupta namağlup 13 puanla 1. sırada yer alan Portekiz, oynadığı 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik elde etti. 7 puanla 2. sırada yer alan Hırvatistan ise oynadığı son 2 maçta puan alamadı. Peki, Hırvatistan - Portekiz maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte Hırvatistan - Portekiz maçı canlı izleme linki…

Uluslar Ligi’nde Hırvatistan ve Portekiz bu akşam karşı karşıya gelecek. Tarihinde 10. kez karşı karşıya gelecek iki takım arasında oynanan maçlarda Portekiz’in 7 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Hırvatistan rakibine karşı 1 kez galip gelirken 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Peki, Hırvatistan - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hırvatistan - Portekiz maçını canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

HIRVATİSTAN - PORTEKİZ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Hırvatistan - Portekiz maçı
bu akşam saat 22.45
’te başlayacak. Karşılaşma
EXXEN
ekranlarından naklen yayınlanacak.

HIRVATİSTAN - PORTEKİZ CANLI İZLE

Hırvatistan - Portekiz maçını canlı izlemek için

HIRVATİSTAN - PORTEKİZ CANLI SKOR

UEFA ULUSLAR LİGİ PUAN DURUMU



#Hırvatistan
#Portekiz
#UEFA Uluslar Ligi

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