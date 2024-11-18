Uluslar Ligi’nde Hırvatistan ve Portekiz bu akşam karşı karşıya gelecek. Tarihinde 10. kez karşı karşıya gelecek iki takım arasında oynanan maçlarda Portekiz’in 7 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Hırvatistan rakibine karşı 1 kez galip gelirken 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Peki, Hırvatistan - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hırvatistan - Portekiz maçını canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz.