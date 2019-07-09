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Holtby Beşiktaş için geldi

Beşiktaş, bonservisi elinde olan Alman orta saha oyuncusu Lewis Holtby'i İstanbul'a getirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak, Diğer
Transfermarkt'ta Holtby'nin piyasa değeri 1,5 milyon euro olarak gösteriliyor.

Transfermarkt'ta Holtby'nin piyasa değeri 1,5 milyon euro olarak gösteriliyor.

Transferde sessiz kalan Beşiktaş, Hamburg ile sözleşmesi sona eren Holtby’i kadrosuna katıyor. 28 yaşındaki oyuncuyu İstanbul'a getiren siyah-beyazlı yönetimin kısa süre içerisinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

Lewis Holtby'nin adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılmıştı.

Schalke 04, Tottenham, Fulham gibi takımların formalarını giyen tecrübeli futbolcu, geçen sezon 31 maçta 5 gol ve 6 asistle oynadı.

  • Alman futbolcu 10 numara dışında sol kanatta da görev alabiliyor.


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