Hull City'de Pelkas şoku: Sakatlandı

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Sky Sports News kanalında yaptığı açıklamada, pazar günü ligde deplasmanda Watford ile oynadıkları maçta sakatlanan Pelkas'ın 3 ay sahalardan uzak kalacağını bildirdi.
Fenerbahçe'den kiralanmıştı
Türkiye'de Fenerbahçe'de 2 sezon forma giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, sezon başında kiralık olarak Hull City'ye transfer olmuştu.
Bu sezon Hull City ile 15 karşılaşmada süre alan Pelkas, 2 gol ve 1 asistle oynadı.
- "Hak ettiğimiz yerde değiliz"
- Açıklamasında takımın durumuna da değinen Acun Ilıcalı, ligde hak ettikleri yerde bulunmadıklarını vurguladı. Kaliteli bir ekip olduklarını anlatan Ilıcalı, sakatlıkları bulunan oyuncuların yokluğunu hissettiklerini belirtti.
At the office... #hcafc 🟠⚫️ @HullCity pic.twitter.com/9AEXXDcIkG
At the office... #hcafc 🟠⚫️ @HullCity pic.twitter.com/9AEXXDcIkG— Dimitris Pelkas (@pelkas) December 2, 2022