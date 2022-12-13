Hull City'de Pelkas şoku: Sakatlandı

Dünya

İngiltere'de hemşireler greve hazırlanıyor

İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda'da on binlerce hemşire, 15 ve 20 Aralık'ta iki günlük toplu greve gidecek. Hemşireleri temsil eden RCN (Royal College of Nursing) sendikasının 106 yıllık tarihinde ilk kez yaptığı grev oylamasında, hemşirelerin büyük çoğunluğu greve gidilmesi yönünde oy kullandı. Ül