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Hull City'de Pelkas şoku: Sakatlandı

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'de forma giyen Dimitris Pelkas, sakatlığı nedeniyle takımdaki yerini alamayacak.

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Haber Merkezi AA
Hull Cityde Pelkas ne kadar süre sahalardan uzak kalacak?
Pelkas'ın güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro.

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Sky Sports News kanalında yaptığı açıklamada, pazar günü ligde deplasmanda Watford ile oynadıkları maçta sakatlanan Pelkas'ın 3 ay sahalardan uzak kalacağını bildirdi.

Fenerbahçe'den kiralanmıştı

Türkiye'de Fenerbahçe'de 2 sezon forma giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, sezon başında kiralık olarak Hull City'ye transfer olmuştu.

Bu sezon Hull City ile 15 karşılaşmada süre alan Pelkas, 2 gol ve 1 asistle oynadı.

  • "Hak ettiğimiz yerde değiliz"
  • Açıklamasında takımın durumuna da değinen Acun Ilıcalı, ligde hak ettikleri yerde bulunmadıklarını vurguladı. Kaliteli bir ekip olduklarını anlatan Ilıcalı, sakatlıkları bulunan oyuncuların yokluğunu hissettiklerini belirtti.
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