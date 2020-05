​Hüseyin Üneş: Oyuncumuzun aranmasına saygı göstermeyiz

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, Yeni Şafak Spor Instagram canlı yayınında editörlerimizden Ömer Çelikbaşlı'nın sorularını yanıtladı. Başkan Üneş, liglerin 12 Haziran'da başlamasını değerlendirirken, kaleci Ibrahim Sehic'in Beşiktaşlı yöneticiler tarafından arandığı iddia edilen haberlere de, "Bu süreçte ligler sona ermeden yapılan telefon görüşmelerine saygı duymuyoruz. Net bir şey yok. O şekilde bir arama olduğunu da sanmıyorum. Şık bir şey değil" yanıtını verdi. Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş'in açıklamaları şu şekilde:

Başkanım, liglerin 12 Haziran tarihinde başlayacağı açıkladı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

İnşallah hayırlısı olur öncelikle. Konu çok hassas. Bütün dünyayı çok ciddi anlamda kasıp kavurdu. Birçok sektörü olduğu gibi futbolu da olumsuz etkiledi. UEFA’nın yol haritasını net bir şekilde talep etmesi üzerine federasyonumuz kendi yol haritasını belirledi. Önce bize sonra kamuoyuna açıkladı. Biz Erzurumspor olarak ilimin ve bilimin vereceği karar neyse ona saygımız sonsuz. Devletimizin alacağı karara saygımız sonsuz. Bizim her türlü A, B, C planlarımız hazır. Takımımızı diri tutmaya çalıştık. Geçen hafta ilk antrenmanımızı yaptık. Tamamen Eskişehir maçına odaklanmış durumdayız.

Peki bu karar alınırken sizinde fikirleriniz alındı mı? Sanki oynamak istemeyen kulüplerin sayısı daha fazla.

1. Lig kulüp başkanlarıyla bir araya geldiğimizde özellikle federasyonumuzun açıklamalarından önce, Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanımızın herhangi bir kamuoyuna yansımış bir düşüncesi yokken de, biz düşüncemizi şu yönde belirttik; “Bu bizlerin vereceği bir karar olmaması gerekir. Bu tüm dünyayı ilgilendiren bir konu. Devletimize teşekkür ederim, takdire şayan bir şekilde ilerledik. Devletimizin alacağı karara saygımız sonsuz olacaktır.” Futbol oynamaya elverişli bir ortam varsa ve Bilim Kurulu onay verirse, biz sadece takvimi konuşabiliriz. Biz hep bu yönde görüş bildirdik. Federasyonun aldığı karara her zaman saygı gösteriyoruz. Farlı bir durum olursa ona göre bizde kendi durumumuzu gözden geçireceğiz.

Süper Lig'de bazı oyuncuların oynamak istemediklerini yönetime bildirdiğini duyuyoruz. Sizin kapınızı oyunculardan bu yönde de çalan oldu mu?

Bizim arkadaşlarımız şu anda sadece şampiyonluğa odaklılar. Tek düşündükleri şampiyonluk. Tabi ki güncel konularla ilgili ben de başta olmak üzere etrafımızdaki herkesin kafasında soru işaretleri var. Devletimizin bu işi ilk günden bugüne kadar süreci iyi yönetmesi çok önemliydi. Zaman her şeyin ilacı. İnşallah bu süreci atlatırız en iyi şekilde.

Futbola Geri Dönüş Protokolü'nü incelediniz mi? Uygulanabilirliği açısından ne düşünüyorsunuz?

İlk yayınlanan 30 sayfayı çok iyi bir şekilde inceledim. Sonra açıklanan diğer sayfaları da inceledim. Normal şartlarda onların hepsinin tam anlamıyla uygulanması bir zor gözüküyor. Futbolun doğasına biraz zor gibi gelen maddeler vat. Hayırlısı olur inşallah. Bugün bir yol haritası var, federasyonumuzun aldığı bütün kararlara daha önce nasıl saygı gösterdiysek, bundan sonra da göstereceğiz. Ligler oynanırsa sanki 12’si değilde 1-2 hafta gecikmeli oynanır gibi geliyor bana.

Takımlar bu süreçten ekonomik olarak olumsuz etkilendiler. Oyuncularınız maaşlarında indirime gidecek misiniz?

Sadece futbol değil, bütün sektörler bu süreçten etkilendi. Ekonomik kayıplara gidildi. Futbolda bu işten yara alan en büyük sektörlerden birisi. Türkiye’de zaten takımların ekonomik sıkıntısı vardı. Döviz kurlarının artması da giderlerimizi etkiledi. Aynı zamanda gelirlerin tamamının durma noktasına gelmesi, maalesef ekonomik olarak sıkıntıya soktu. İnşallah bu süreci de atlatacağız. Tabi ki bizde her şey güllük gülistanlık değil ekonomik olarak ama hamdolsun geneli itibariyle yine de iyi olduğumuzu düşünüyoruz. Biz şuanda şampiyonluğa odaklandık. Her maçımızı final havasında oynayıp, Mehmet hocamızın önderliğinde kupayı şehrimize getireceğiz.

Başkanım oyuncularınızın sözleşmesi sona eriyor. Ömer Şişmanoğlu, Emrah Başsan gibi. Kendileriyle görüştünüz mü, sözleşmeleri uzatılacak mı?

Biz sezon başında takımımızı kurarken yapmış olduğumuz bütün işleri istişare ile kamuoyu ile hep paylaştık. Takımımızı kurarken biz Süper Lig’in iskeletini de oluşturuyoruz. Zaten Allah’ın izniyle inşallah Süper Lig’e çıkacağız. Kadromuzu da büyük ölçüde koruyup, daha da güçlendirip yolumuza bakacağız parolasıyla başladık. Emrah Başsan zaten geçen sene Süper Lig’de bizimle beraberdi. Küme düştüğümüzde de en çok üzülen sporcularımızın başındaydı. Ömer Şişmanoğlu’nu devre arasında transfer ettik. Gerçekten inanılmaz bir uyum sağladı camiamızla. Taraftarlarımız kendisini çok seviyor. İkisinin de çok ciddi anlamda Süper Lig tecrübeleri var. Hedefimiz önce Süper Lig’e çıkmak sonra kadromuzu koruyup, güçlendirmek. Tabi ki Emrah’ı da Ömer’i de kadromuzda tutabilmek için biz yönetim olarak elimizden geleni yapacağız. Onlarda şuanda transferi değil şampiyonluğu düşünüyorlar.

Kaleciniz Ibrahım Sehic'in Beşiktaşlı bir yönetici tarafından arandığı ve transfer görüşmesi yaptığı iddia edildi. Böyle bir durum söz konusu mu, size gelen bir teklif var mı?

Bu ve benzeri konularda birçok dedikodu olabiliyor. Ben ligler devam ederken ve bizim takımımız geçmişte de çok büyük bu anlamda da üzüntüler yaşamış, haksızlıklara uğramış bir camianın takımı olarak ve bir noktaya getirmiş olduğumuz takımın 6 hafta maçı kaldığı bir süreçte; bir yönetici tarafından bir futbolcunun aranması çok ahlaki bulmuyorum. Biz yapmadık kimseye, kimsenin de bizim futbolculara yapma hakkı yok zaten. Ben öyle bir şey yaptıklarını sanmıyorum. Ben de bir çok takımda bir çok oyuncuyu izliyorum. Futbolcudan dolayı izlediğim takımlar var ülkemizde de, Avrupa’da da. İzlenmeye saygı gösteririm ama hiçbir şekilde bir futbolcumuzun bu süreçte aranması, kafasının kurcalanması gibi şeyleri kabul etmem. Tabi ki sezon biter. Futbolcumuzun sözleşmesi bitmişse, şuanda önümde değil belgeler bir şey söyleyemem, hem futbolcunun en doğal hakkıdır hem de başka kulüplerin en doğal hakkıdır teklif götürmek. Ona saygı gösteririz ama bu süreçte bizim futbolcularımızın farklı bir kulüp tarafından aranması hem bizim ligde hem üst ligde buna saygı göstermeyiz. Ne ben ne de camiamız. Bunun altını özellikle çizerek belirtmek istiyorum. Herkes şuanda işine baksın. Ülkemiz çok hassas bir süreçten geçiyor. Sağlıklı bir şekilde futbol oynadık da kaldı bizim futbolcularımızın ya da başka takımın sözleşmesi devam eden bir futbolcuyu aramak. Bunlar şık değil. Böyle bir şeyi kabul etmiyoruz. Duyumdan da ziyade elimizde net bir bilgi olursa gerekeni yaparız.

Başkanım son olarak yabancı oyuncu sınırı konuşuluyor. Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz?

Bence yabancı sınırlandırmasından ziyade futbol yönetmeliği ciddi bir şekilde elden geçmeli. Her yönetici bir menajerinin telefondan izletmiş olduğu bir futbolcuyu kafasına göre kulübün parasını veya kendisinin olmayan parasını çok rahatlıkla imzalatıp geçmez. Futbolcu 40 yaşında 38 yaşında ya da hiçbir şekilde geçmişine başarı olmayan futbolcuyu değerinin çok üstünde rakamlara ülkemize getirmez. Çok konuşuluyor. Yabancı sınırı düşsün, Avrupa’ya daha çok topçumuz gider gibi. Ben çok iyi hatırlıyorum. Türkiye’de 2 tane yabancı oyuncu sınırı olduğunda, Avrupa’ya giden bir tane topçumuz yoktu bizim. Yönetmelik değişirse, Türkiye’ye getirilen yabancılar çok daha nitelikli olur. Çok daha kaliteli olur. Değerine ya da değerinin altına getirilir. Bence yanlış bir nokta irdeleniyor. Futbol yönetmeliğinin ciddi bir şekilde ele alınması ve değiştirilmesi lazım. Bir yönetici olarak eleştiriyorum ben de. Futbol yöneticilerinin attıkları imzalardan kısmen sorumlu olması lazım.