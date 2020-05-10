Denizlispor Başkanı ​Ali Çetin: Maksimum 8 yabancı oyuncu olmalı

Yukatel Denizlispor Başkanı Ali Çetin, Yeni Şafak Spor Instagram canlı yayınında editörlerimizden Ömer Çelikbaşlı'nın sorularını yanıtladı. Liglerin başlangıç tarihinden yabancı oyuncu sınırına kadar birçok konuda açıklamalarda bulunan Başkan Ali Çetin, hakkında transfer haberleri çıkan İsmail Aissati ve Recep Niyaz'a herhangi bir teklifin gelmediğini söyledi. Başkan Çetin aynı zamanda sözleşmesini fesheden kaleci Adam Stachowiak ile ilgili de olayın perde arkasını anlattı. Denizlispor Başkanı Ali Çetin'in açıklamaları şu şekilde:
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir liglerin 12 Haziran’da başlayacağını açıkladı. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz başkanım?
- Ligin 12 Haziran’da başlayacağı yaklaşık 15 gün önce Gençlik ve Spor Bakanımızın da dahil olduğu toplantıda karar alınmıştı. Ancak oradaki tek eksik olarak Sağlık Bakanımız ve Bilim Kurulu ile son bir görüşme yapılacaktı. Muhtemelen Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanımız onay vermiş. Dolayısıyla Nihat Bey böyle bir açıklama yaptı. Önce sağlık tabi. Beşiktaş ve Fenerbahçe’de de sağlık sorunları yaşandı. İnşallah çok az bir şekilde atlatırız ki liglerde oynanabilsin.
Bu yaşanan vakalardan sonra karar gözden geçirilir mi?
- Kesinlikle. Federasyon başkanımızın ikinci bir açıklaması daha var. İlla böyle bir karar alındı, dönülmez diye bir durum yok. Tabi ki önce sağlık. Aksine bir durum olursa, ilerleme olursa, ya da tedbir amaçlı farklı bir şey olursa karar tekrar gözden geçirilir.
TFF Başkanı Nihat Özdemir '14 kulüp oynamak istiyor' dedi ama birçok kulüp oynamak istemediğini belirtti. Bu karar alınırken, size soruldu mu? Fikriniz alındı mı?
- İlk görüşmemizde bu konu konuşulmuştu. Yani ön fikir olarak konuşuldu. Şimdi tabi haklı olarak alt sıralarda olan ya da riskte olan takımlar oynamak istemedi. İlk 10 sıranın altındaki takımlar risk olunca ister istemez onlarında böyle bir düşüncesi var. Onlarda haklı, bizler de haklıyız. İlk 10’da olan takımlar da haklı. Önce sağlık. Bazı kulüplerde bazı futbolcuların oynamak istemediği duyuluyor. Böyle olunca takımlarda haklı, kulüplerde haklı. Başkanda ister istemez bu şekilde fikrini beyan ediyor yani. İlk baştaki ön görüşmede, liglere yeni ara verildiği zamanda böyle bir konuşma olmuştu. Sanırım, ondan bahsediyorlar.
Başkanım karar açıklandıktan sonra TFF Başkanı ile görüştünüz mü?
- Herkes biraz daha zamanın yaklaşmasını bekliyor. Daha çok erken. Ne olacağı da belli değil. Zaten sürekli görüşmelerimiz oluyor. Bütün kulüplerle istişare ediyoruz. Süreç biraz daha kısaldıktan sonra daha da netleşir diye düşünüyorum.
Yayınlanan 'Futbola Geri Dönüş Protokolü' hakkında ne düşünüyorsunuz?
- Bugün frikik atarken sosyal mesafeyi mi koruyacağız? Mümkün değil. Önemli olan takımların içerisinde testi pozitif çıkan birisi olduktan sonra sosyal mesafede uygulasan, soyunma odalarını istediğin kadar dezenfekte de ettirsen, bütün her şeyi de kullansan. Bunun birbirine geçmeme ihtimali sıfır. Birebir temas var futbolda. Bunun olması mümkün değil.
Futbolda 'Yeni Normal' düzene geçiliyor [😷⚽] pic.twitter.com/0X4J0rHKXk
Futbolda 'Yeni Normal' düzene geçiliyor [😷⚽] pic.twitter.com/0X4J0rHKXk— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 9, 2020
Kulüplerin oyuncuların maaşlarında indirime gideceği biliniyor. Denizlispor olarak sizde durumlar nedir, oyuncularla görüştünüz mü?
- Şimdi böyle bir yaptırımımız asla yok. Bütün sektörlerin etkilendiği gibi kulüpler de etkilendi. Kulüpler varsa futbolcular var. Futbolcular varsa kulüplerimiz var. Bu dönemi sırt sırta verip destek verip atlatmamız gerekiyor. Henüz görüşmelere başlamadık. Fakat hem federasyonla hem kulüplerimizle dünyadaki örneklerini göz önüne aldık. Birçok kulüp indirim yaptı dünyada. Türkiye’de de bu olacak. Diğer türlü kulüplerin dayanma şansı yok. Kesinlikle futbolcuların da teknik heyetinde elini taşın altına koyması gerektiğini düşünüyorum.
Bu süreç sonrası öze dönüş çalışmaları muhakkak artacaktır. Siz ne düşünüyorsunuz başkanım?
- Bu iş hepimize ders oldu. Kesinlikle ders oldu. Hepimizin ciddi bir şekilde ders çıkarması lazım. Allah korusun 100 yılda bir de olsa, bütün kulüplerin kilitlendiğini hepimiz görmüş olduk. Sürekli söylüyoruz, deniz bitti. Kulüplerin eskisi gibi savurma şansı yok. Biz zaten bütçemizi hep kısıtlı tutmuştuk. Dövizin oynamasından dolayı da zararımız oldu fakat diğer kulüplerimize göre biz daha avantajlıyız. Ancak bu işin tek kurtuluşu altyapı altyapı altyapı. Bunun başka bir şansı yok. Altyapıdan bir çocuk yetiştirip, futbolunda kalitesini düşürmeden, maliyetlerimizi düşürmemiz lazım. Başka türlü dönebilme şansımız asla yok artık.
#SüperLig, yeniden başlıyor... pic.twitter.com/MABsyhtdrm
#SüperLig, yeniden başlıyor... pic.twitter.com/MABsyhtdrm— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 6, 2020
Tekrardan yabancı sınırı tartışmaları yapılıyor. Sizin fikriniz nedir bu konuda?
- Bence maksimum 8’i geçmemeli. Ben yeni bir başkanım. 2 yıllık bir başkanım ama bundan 10 sene 15 sene önce bunun sayısı 3’müş. O zamanda bu ülkede futbol en iyi şekilde oynanıyormuş. Bence maksimum 8. Hatta 8 bile çok 5’i geçmemeli yani.
Teknik Direktör sayın Bülent Uygun ile sezon sonuna kadar anlaşmıştınız. Bülent hocayla yola devam edecek misiniz?
Bülent hocamla henüz bu konuyla alakalı bir görüşme yapmadık. Bülent hocamla ilk anlaşırken sen bizi tanı, biz seni tanıyalım. Sezon sonunda oturur konuşuruz, dedik. Tabi ki oturup konuşacağız. Bülent hocamdan bir şikayetimiz yok. Gece gündüz işini yapıyor. Biraz daha erken ama tabi ki görüşeceğiz.
Çok fazla Onazi sorusu da geldi. Onazi'nin sözleşmesi uzatılacak mı?
Takımın iskeletini bozmadan bütün oyuncularla bir hafta 10 gün içerisinde görüşmelere başlayacağız. Bütçemizi belirlememiz lazım. Ne olacağını bilmiyoruz. Bütçeyi yapamadık. Yaptıktan sonra tek tek hepsiyle oturacağız. Dediğim gibi hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak. Eskisi gibi para harcama şansımız yok. Yayıncı kuruluştan gelen parada üst döviz sabitleme var. Gelirlerimiz çok ciddi manada düştü. Giderlerimiz döviz bazında olduğu için kimse bütçesini tutturamadı. Bir hafta 10 gün içerisinde bütçeyi halledip transfer görüşmelerine başlamamız lazım. Çünkü eğer maçlar oynanırsa, boşluk arası çok az. Altyapımızı ayarlamamız lazım.
Ön görüşme diyelim buna. Maddi boyutuna gelmeden herhangi bir sıkıntı olup olmadığını arkadaşlarımız görüşüyor. Çok şükür herkes buradan memnun. Denizli’de mutlular. Bizim içinde önemli olan bu. Maddi boyutunu oturup tekrar konuşmamız lazım. Dediğim gibi bütçe önemli. Ona göre sözleşmeleri uzatmayı düşünüyoruz.
İsmail Aissati ve Recep Niyaz’a hem yurt dışından hem de yurt içinden teklifler geldiği iddia ediliyor. Sizin kapınızı çalan oldu mu bu iki isim için?
Asılsız haberler. Şuanda hiçbir kulüp bırakın transferi can derdinde. Ondan dolayı bu dönemde yapıyorlarsa bile bence yanlış. Doğru değil. Transfer haberleri asılsız. Tabi ki teklif gelirse değerlendiririz. Sonuçta burası bir kulüp. Hem futbolcunun hem de kulübün bir avantajı olacaksa neden olmasın? Fakat resmi olan bir şey yok.
- Taraftar gelirleri, stor gelirleri, reklam gelirleri, sponsorluk gelirleri... Allah’tan bizim sponsorumuz kardeşimiz. İsim sponsorumuz Yukatel’de. Bizi hiç üzmediler. Hatta önümüzdeki sezonun parasından bile ek destek aldık. Biz her gün 10 tane iş yeri gezip oralardan bayrak satıyorduk, çakmak satıyorduk, kupa satıyorduk. İnanın çok basit değil. Her gün 60 bin TL 100 bin TL gibi halktan destek alıyorduk. Bunların hepsinden 2 aydan beri mahrumuz ama giderlerimiz devam ediyor. Bu çok kısa bir sürede atlatılacak bir durum değil. 2021 sezonunun tamamını etkileneceğini düşünüyorum.
Kaleci Adam Stachowiak 'Yasal haklarımı kullandım' diyerek sözleşmesini feshetti. Kendisine kulüpten de bir açıklama geldi. Ne oldu başkanım oyuncu, neden ayrıldı?
- Kaleci Adam Stachowiak bu kulübe 2-2.5 yıl emek vermiştir ama her şey emekle olmuyor. Biraz da bu iş ahdi vefa ile dönüyor. Bizim kaleciye ocak ayından sadece 3 bin euro, şubat ayından da 24 bin 500 euro toplamda 27 bin 500 euro borcumuz vardı. Biz bu parayı çok rahatlıkla da ödeyebilirdik. İhtarname gönderdi. Biz ona dedik ki, “Bak güzel kardeşim bu doğru değil. Burada 12-13 tane yabancı arkadaşımız var. 12-13 tane yerli futbolcu kardeşim var. Biz sana bunu ödersek ben vicdanen çok rahatsız olurum. Çünkü herkese eşit miktarda ödeme yapmam lazım. Bizim zaten önümüzdeki hafta size 15’er bin euro yabancılara, 50 ile 100 bin TL arası da yerli oyunculara ücret ödeyeceğiz. Ondan bir hafta sonrada yine aynı bu miktarda ödeme yapacağız. Sonra yine bir sonraki bu hafta bu miktara yakın ödeme yapacağız.” Yani toplamda 5 milyon TL’ye yakın bir ödeme yapacağımızı kendisine beyan ettik. Kalecimiz biraz farklı bir arkadaşımız. Allah bundan sonraki hayatında başarılar getirsin ona, gittiği kulübede Allah kolaylıklar versin. Biz 2 yıldan beri kendi çocuğumuzu avutur gibi kalecimizi avuttuk. Bu yönetimin tamamıyla, futbolculardan masörüne varana kadar tamamıyla mutlaka bir sıkıntısı olmuştur. Hep idare ettik ama artık onunda bir noktası var yani. Çok naz aşık usandırır. Allah yolunu açık etsin. Biz vicdanen rahatız. Çünkü tüm sorumluluğumuzu yaptığımızı düşünüyoruz. O dediğimiz tarihlerde yönetim olarak 5 milyon TL ödeme yaptık. Kaleci bu kulüpte kalmış olsa 1 TL alacağı yoktu. Hatta borcu bile olabilirdi yani. Hayırlısı olsun. İnsanlar böyle dönemde gerçek yüzünü gösterir.
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