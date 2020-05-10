Denizlispor Başkanı ​Ali Çetin: Maksimum 8 yabancı oyuncu olmalı

Yukatel Denizlispor Başkanı Ali Çetin, Yeni Şafak Spor Instagram canlı yayınında editörlerimizden Ömer Çelikbaşlı'nın sorularını yanıtladı. Liglerin başlangıç tarihinden yabancı oyuncu sınırına kadar birçok konuda açıklamalarda bulunan Başkan Ali Çetin, hakkında transfer haberleri çıkan İsmail Aissati ve Recep Niyaz'a herhangi bir teklifin gelmediğini söyledi. Başkan Çetin aynı zamanda sözleşmesini fesheden kaleci Adam Stachowiak ile ilgili de olayın perde arkasını anlattı. Denizlispor Başkanı Ali Çetin'in açıklamaları şu şekilde:

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir liglerin 12 Haziran’da başlayacağını açıkladı. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz başkanım?

Ligin 12 Haziran’da başlayacağı yaklaşık 15 gün önce Gençlik ve Spor Bakanımızın da dahil olduğu toplantıda karar alınmıştı. Ancak oradaki tek eksik olarak Sağlık Bakanımız ve Bilim Kurulu ile son bir görüşme yapılacaktı. Muhtemelen Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanımız onay vermiş. Dolayısıyla Nihat Bey böyle bir açıklama yaptı. Önce sağlık tabi. Beşiktaş ve Fenerbahçe’de de sağlık sorunları yaşandı. İnşallah çok az bir şekilde atlatırız ki liglerde oynanabilsin.

Bu yaşanan vakalardan sonra karar gözden geçirilir mi?

Kesinlikle. Federasyon başkanımızın ikinci bir açıklaması daha var. İlla böyle bir karar alındı, dönülmez diye bir durum yok. Tabi ki önce sağlık. Aksine bir durum olursa, ilerleme olursa, ya da tedbir amaçlı farklı bir şey olursa karar tekrar gözden geçirilir.

TFF Başkanı Nihat Özdemir '14 kulüp oynamak istiyor' dedi ama birçok kulüp oynamak istemediğini belirtti. Bu karar alınırken, size soruldu mu? Fikriniz alındı mı?

İlk görüşmemizde bu konu konuşulmuştu. Yani ön fikir olarak konuşuldu. Şimdi tabi haklı olarak alt sıralarda olan ya da riskte olan takımlar oynamak istemedi. İlk 10 sıranın altındaki takımlar risk olunca ister istemez onlarında böyle bir düşüncesi var. Onlarda haklı, bizler de haklıyız. İlk 10’da olan takımlar da haklı. Önce sağlık. Bazı kulüplerde bazı futbolcuların oynamak istemediği duyuluyor. Böyle olunca takımlarda haklı, kulüplerde haklı. Başkanda ister istemez bu şekilde fikrini beyan ediyor yani. İlk baştaki ön görüşmede, liglere yeni ara verildiği zamanda böyle bir konuşma olmuştu. Sanırım, ondan bahsediyorlar.

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: Oynamak isteyen kulüpleri açıklayın MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, Yeni Şafak Spor Instagram canlı yayınında editörümüz Ömer Çelikbaşlı'nın sorularını yanıtladı. Süper Lig'in 12 Haziran itibariyle başlayacak olmasını değerlendiren Başkan Mert, TFF'nin kendileriyle görüşmediğini ifade etti. Ankaragücü Başkanı Fatih Mert'in açıklamaları şu şekilde:Öncelikle geçmiş olsun başkanım. Oyuncunuzun koronavirüs testleri pozitif çıktı. Oyuncunun durumu nasıl şuanda? Oyuncunun ismini vermek istemiyoruz, kendisi istemediği için. Sağlık durumu iyi. Kendisi şuanda hastanede. İftardan önce konuştum. Kulüp doktorumuz da ilgileniyor zaten.Başkanım test sonuçları pozitif çıkınca sayın Başkan Nihat Özdemir ile görüştünüz mü?Kendisine mesaj attım ve durumu söyledim. O da bu durumla ilgili üzüntülerini bizimle paylaştı.Sizde dün test yaptırmıştınız. Oyuncu ile teması olan kişiler ve yine aynı zamanda oyuncunun ailesi de test yaptırmıştı. Sonuçlar nasıl çıktı?Evet biz de dün akşam test yaptırdık ve sonuçlar belli oldu. Çok şükür negatif. Oyuncunun 4 tane çocuğu var. Hepsinin sonuçları negatif.Başkanım, peki diğer oyuncuların bu durum hakkında ne düşünüyor, onlarla görüştünüz mü?Evet onlarla da konuştum. Tüm personelimiz çok tedirgin. Bildiğiniz üzere antrenmanlarımızı iptal ettik. Herkes çok tedirgin. Duruma göre önümüzdeki haftalarda antrenmanlara başlayacağız. Pazdan geçen gün teknik direktörümüz ile konuşup, 'Gerekirse ücretlerimizde indirime gidelim ama bu sezonu oynamayalım' demiş.TFF Başkanı Nihat Özdemir ligin kaderini açıkladıLiglerin 12 Haziran'da başlayacağı açıklandı. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?Nihat Özdemir, 14 kulübün oynamak istediğini söyledi. Bize hiç kimse fikrimizi sormadı. Kim bu kulüpler çok merak ediyorum. Ligin orta sıralarındaki başkanlarla konuştum ve onlarda oynamak istemediklerini söylediler. Onlara da sitemlerimi ilettim. Çünkü belirli kulüpler konuşuyoruz sadece, diğerlerinden ses çıkmıyor. Bugün söylenen rakamın hiçbir kulüp başkanın bildiğini sanmıyorum. Rıza Hoca bu şartlarda futbol oynanmasının sağlıklı olmadığını söylüyor. Ünal Karaman ve Hikmet Karaman'ın da bu minvalde açıklamaları var. 1. Lig'deki önemli 2 kulüple konuştum. Onların söylediklerine göre çoğu kulüp oynamak istemiyor.#SüperLig, yeniden başlıyor... pic.twitter.com/MABsyhtdrm— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 6, 2020 Yayınlanan 'Futbola Geri Dönüş Protokolü' hakkındaki fikirleriniz nedir?Yayınlanan protokolde soyunma odasında 3 metre kuralı var. Futbolda bu işler zor işler. Frikik atıldığında nasıl duracaklar? Futbol temas oyunu. Burada temas etmeden mümkün değil bu iş olmaz. Özellikle diğer sporlara göre temas oranı daha yüksek. Maliyetler de artacak. Deplasmana gitmeniz gerektiğinde 1 otobüsle gittiğiniz yere 3 otobüsle gitmeniz gerekecek.Anladığım kadarıyla kulüp başkanları bir açıklama yapabilir.12 Haziran'a kadar daha çok şey değişebilir. Söylediğim gibi başkanlara sitem ettim. 'Hep bizi konuşturdunuz, çıkıp tek kelime etmediniz. Şimdi çıkıp nasıl oynayacaksak oynayalım' dedim. Bugün böyle bir karar alındı ama ben liglerin başlayacağını zannetmiyorum. Oynamak isteyen kulüpleri çıkıp açıklasınlar bir görelim. Sağlık Bakanımız liglerin oynanmasını destekleyici hiçbir şey söylemiyor. Başkanım kulüplerin oyuncuların maaşlarında indirime gideceği konuşuluyor. Ankaragücü'nde durum nedir?Pazartesi günü ilk defa 40 küsür gün sonra oyuncularımız tesislerimize geldi. Normalde bireysel olarak 2-3 kişi gelip koşu yapıyordu. Dün de gruplar halinde antrenmana devam edeceklerdi ama bu durum oluştu. Herkes dağıldı. Biz hala daha futbolcularımızla bir araya gelip konuşamadık. Konuşmamız için bu takvimin net olması gerekiyor. Benim tahminim önümüzdeki sezon da maçların seyircisiz oynanacağı yönünde. Kulüpler gerçekten ekonomik olarak sıkıntıdalar. Onun için belirli bir oranda indirim istenmek zorunda. Biz de isteyeceğiz. Masraflarımızı kısmamız gerekiyor.Bu süreç sonrasında altyapı çalışmalarına ağırlık verilecektir. Sizin altyapı çalışmalarınız nasıl ilerliyor?31 Ekim'de göreve geldik. İlk ziyaret ettiğimiz yer altyapı tesislerimizdi. Oranın önemini ve Ankaragücü'ne katkısını biliyoruz. Oradan çıkan oyuncuları ya iyi rakamlara sattık ya da takımızda oynadı. Altyapıda ciddi sıkıntılarımız vardı. Tadilatları bitti ve iyi bir duruma geldi. Eylül-Ekim ayından itibaren yeniden yapılanan, kendi özüne dönen bir takım olacağız. Sadece futbolda değil. Halterde dünya çapında derecesi olan hocalarımızla bir takım kurduk. Bu süreçte yabancı sınırı tartışmaları da yaşanıyor. Sizin düşünceleriniz nedir başkanım?Yarı yarıya olabilir. Örneğin 5 tane sahada 5 tane kulübede maksimum olabilir. Çünkü biraz yerli futbolculara yön vermek gerekiyor. Yabancı oyuncuya karşı değilim ama açıkçası bizim ülkemizde bu maliyetleri ödemek zor. Onun için biraz daha sınırlı olmasında fayda var.Rodrigues'in adı Fenerbahçe ile anılıyor. Bir teklif var mı ve siz oyuncuyla devam etmek istiyor musunuz?Rodrigues ile devam etmek isteriz ama bonservisi yüksek. Bu günümüz şartlarından sonra durumlar nasıl gelişir bilmiyorum. Rodrigues de hayalleri olan bir oyuncu. Bildiğim kadarıyla Kiev ile Fenerbahçe görüşmedi. Bizimle de görüşmediler. Bir teklifleri yok.Daniel Lukasik ve Konrad Michalak ile kiralık sözleşmesi bitiyor. Yeni sözleşme yapılacak mı?İki oyuncuda Ankaragücü'nden memnunlar. Bunu söylediler. Burada devam etmek istediklerini menajerleri bana söylediler. Biz de onlardan memnunuz. Sezon sonunda görüşeceğiz.Ricardo Faty ve Dever Orgill'in de sözleşmeleri sona eriyor. Görüşme yaptınız mı?Henüz görüşmedik. Orgill ile devre arasında sözleşme uzatmak için konuştuk, o anda şartlar olmadı. Lig sona erirken görüşeceğiz. Devam eden oyuncular olacak, bizim yollarımızı ayıracağımız oyuncular olacak ama sezon sonunda bakacağız.





Başkanım karar açıklandıktan sonra TFF Başkanı ile görüştünüz mü?

Herkes biraz daha zamanın yaklaşmasını bekliyor. Daha çok erken. Ne olacağı da belli değil. Zaten sürekli görüşmelerimiz oluyor. Bütün kulüplerle istişare ediyoruz. Süreç biraz daha kısaldıktan sonra daha da netleşir diye düşünüyorum.

Yayınlanan 'Futbola Geri Dönüş Protokolü' hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bugün frikik atarken sosyal mesafeyi mi koruyacağız? Mümkün değil. Önemli olan takımların içerisinde testi pozitif çıkan birisi olduktan sonra sosyal mesafede uygulasan, soyunma odalarını istediğin kadar dezenfekte de ettirsen, bütün her şeyi de kullansan. Bunun birbirine geçmeme ihtimali sıfır. Birebir temas var futbolda. Bunun olması mümkün değil.

Futbolda 'Yeni Normal' düzene geçiliyor [😷⚽] pic.twitter.com/0X4J0rHKXk — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 9, 2020





Kulüplerin oyuncuların maaşlarında indirime gideceği biliniyor. Denizlispor olarak sizde durumlar nedir, oyuncularla görüştünüz mü?

Şimdi böyle bir yaptırımımız asla yok. Bütün sektörlerin etkilendiği gibi kulüpler de etkilendi. Kulüpler varsa futbolcular var. Futbolcular varsa kulüplerimiz var. Bu dönemi sırt sırta verip destek verip atlatmamız gerekiyor. Henüz görüşmelere başlamadık. Fakat hem federasyonla hem kulüplerimizle dünyadaki örneklerini göz önüne aldık. Birçok kulüp indirim yaptı dünyada. Türkiye’de de bu olacak. Diğer türlü kulüplerin dayanma şansı yok. Kesinlikle futbolcuların da teknik heyetinde elini taşın altına koyması gerektiğini düşünüyorum.

Bu süreç sonrası öze dönüş çalışmaları muhakkak artacaktır. Siz ne düşünüyorsunuz başkanım?

Bu iş hepimize ders oldu. Kesinlikle ders oldu. Hepimizin ciddi bir şekilde ders çıkarması lazım. Allah korusun 100 yılda bir de olsa, bütün kulüplerin kilitlendiğini hepimiz görmüş olduk. Sürekli söylüyoruz, deniz bitti. Kulüplerin eskisi gibi savurma şansı yok. Biz zaten bütçemizi hep kısıtlı tutmuştuk. Dövizin oynamasından dolayı da zararımız oldu fakat diğer kulüplerimize göre biz daha avantajlıyız. Ancak bu işin tek kurtuluşu altyapı altyapı altyapı. Bunun başka bir şansı yok. Altyapıdan bir çocuk yetiştirip, futbolunda kalitesini düşürmeden, maliyetlerimizi düşürmemiz lazım. Başka türlü dönebilme şansımız asla yok artık.

#SüperLig, yeniden başlıyor... pic.twitter.com/MABsyhtdrm — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 6, 2020





Tekrardan yabancı sınırı tartışmaları yapılıyor. Sizin fikriniz nedir bu konuda?

Bence maksimum 8’i geçmemeli. Ben yeni bir başkanım. 2 yıllık bir başkanım ama bundan 10 sene 15 sene önce bunun sayısı 3’müş. O zamanda bu ülkede futbol en iyi şekilde oynanıyormuş. Bence maksimum 8. Hatta 8 bile çok 5’i geçmemeli yani.

Teknik Direktör sayın Bülent Uygun ile sezon sonuna kadar anlaşmıştınız. Bülent hocayla yola devam edecek misiniz?

Bülent hocamla henüz bu konuyla alakalı bir görüşme yapmadık. Bülent hocamla ilk anlaşırken sen bizi tanı, biz seni tanıyalım. Sezon sonunda oturur konuşuruz, dedik. Tabi ki oturup konuşacağız. Bülent hocamdan bir şikayetimiz yok. Gece gündüz işini yapıyor. Biraz daha erken ama tabi ki görüşeceğiz.

Çok fazla Onazi sorusu da geldi. Onazi'nin sözleşmesi uzatılacak mı?

Takımın iskeletini bozmadan bütün oyuncularla bir hafta 10 gün içerisinde görüşmelere başlayacağız. Bütçemizi belirlememiz lazım. Ne olacağını bilmiyoruz. Bütçeyi yapamadık. Yaptıktan sonra tek tek hepsiyle oturacağız. Dediğim gibi hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak. Eskisi gibi para harcama şansımız yok. Yayıncı kuruluştan gelen parada üst döviz sabitleme var. Gelirlerimiz çok ciddi manada düştü. Giderlerimiz döviz bazında olduğu için kimse bütçesini tutturamadı. Bir hafta 10 gün içerisinde bütçeyi halledip transfer görüşmelerine başlamamız lazım. Çünkü eğer maçlar oynanırsa, boşluk arası çok az. Altyapımızı ayarlamamız lazım.

Sözleşmesi sona eren birçok oyuncu var başkanım takımda. Onlarla görüşme yapıldı mı?

Ön görüşme diyelim buna. Maddi boyutuna gelmeden herhangi bir sıkıntı olup olmadığını arkadaşlarımız görüşüyor. Çok şükür herkes buradan memnun. Denizli’de mutlular. Bizim içinde önemli olan bu. Maddi boyutunu oturup tekrar konuşmamız lazım. Dediğim gibi bütçe önemli. Ona göre sözleşmeleri uzatmayı düşünüyoruz.

İsmail Aissati ve Recep Niyaz’a hem yurt dışından hem de yurt içinden teklifler geldiği iddia ediliyor. Sizin kapınızı çalan oldu mu bu iki isim için?

Asılsız haberler. Şuanda hiçbir kulüp bırakın transferi can derdinde. Ondan dolayı bu dönemde yapıyorlarsa bile bence yanlış. Doğru değil. Transfer haberleri asılsız. Tabi ki teklif gelirse değerlendiririz. Sonuçta burası bir kulüp. Hem futbolcunun hem de kulübün bir avantajı olacaksa neden olmasın? Fakat resmi olan bir şey yok.

Başkanım maçlar seyircisiz oynanacak. Gelirler çok düşük. Gelir elde etmek zor. Bu süreçte takımların toparlanması da uzun sürecektir.

Taraftar gelirleri, stor gelirleri, reklam gelirleri, sponsorluk gelirleri... Allah’tan bizim sponsorumuz kardeşimiz. İsim sponsorumuz Yukatel’de. Bizi hiç üzmediler. Hatta önümüzdeki sezonun parasından bile ek destek aldık. Biz her gün 10 tane iş yeri gezip oralardan bayrak satıyorduk, çakmak satıyorduk, kupa satıyorduk. İnanın çok basit değil. Her gün 60 bin TL 100 bin TL gibi halktan destek alıyorduk. Bunların hepsinden 2 aydan beri mahrumuz ama giderlerimiz devam ediyor. Bu çok kısa bir sürede atlatılacak bir durum değil. 2021 sezonunun tamamını etkileneceğini düşünüyorum.

Adam Stackhowiak'tan Denizlispor açıklaması: Fırsatçılık yapmadım Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor ile olan sözleşmesini tek taraflı fesheden 33 yaşındaki kaleci Adam Stackhowiak, hakkındaki iddialarla ilgili açıklama yaptı. Deneyimli eldiven, camiada büyük şaşkınlık yaratan kararıyla ilgili şunları kaydetti:"Öncelikle Türk halkının ramazan ayını kutlarım. Son günlerde kontratımı feshetmemden dolayı bazı haberleri görünce bu açıklamayı yapma gereğini duydum. Denizlispor Kulübü'nün açıkladığı gibi ödenmemiş iki aylık maaşımı öne sürüp fırsatçılık yapıp sözleşmemi feshetmedim.Ocak, Şubat, Mart ayı maaşlarımı alamadığımdan dolayı yasal hakkımı kullanarak 15 günlük bir ihtar çektim ve bu süre içerisinde ödeme yapılmadığından dolayı fesih hakkını elde ettim. Yalnız maddi sebeplerden dolayı yapmadığımı büyük Denizlispor taraftarının bilmesini isterim. Bu ana kadar ilk sezon 32 maç, ikinci sezon 26 maç büyük bir onurla formamı taşıdım. Hedefim sadece maddi şeyler olsaydı bunu geçen sezon altı ay maaş alamadığım da yapardım.Adam Stackhowiak Yukatel Denizlispor'la sözleşmesini tek taraflı feshettiKariyerimin hiçbir döneminde fesih hakkı kazanmak için ihtarname çekmemiş biri olarak bunu ne yazık ki yapmak durumunda kaldım. Liglerin tekrar başlayacak olmasından dolayı bu süreçte Denizlispor'a zarar vermemek adına şu anda fesih yapmamın nedenlerini açıklamayı Denizli şehri ve Denizlispor taraftarı için uygun görmedim.Denizli şehri ve büyük Denizlispor taraftarı bilsin ki kariyerimin en güzel ve en unutulmaz iki yılını Denizli'de yaşadım. Şampiyonluğa giden zorlu yolda ve bu sene Süper Lig mücadelemizde desteklerini ve sevgilerini hep hissettim. Ben de bu duygulara sahadaki performansımla karşılık vermeye gayret ettim. Umuyorum bunda bir nebze de olsa başarılı olmuşumdur. Sizleri asla unutmayacağım, her zaman kalbimde olacaksınız." Süper Lig'de üst üste 3 maçta 3 penaltı kurtaran Yukatel Denizlispor'un Polonyalı kalecisi Adam Stackhowiak: "Penaltı kurtarmak hayat kurtarmaya benziyor. Çünkü maçın en kırılma anını yaşıyorsunuz."❌Selçuk İnan❌Aatif❌Soner Aydoğdu pic.twitter.com/i9fKHfxheK— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 25, 2019

Kaleci Adam Stachowiak 'Yasal haklarımı kullandım' diyerek sözleşmesini feshetti. Kendisine kulüpten de bir açıklama geldi. Ne oldu başkanım oyuncu, neden ayrıldı?