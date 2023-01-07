Spor İbrahim Büyükak Galatasarayın 11ini mi paylaştı?
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İbrahim Büyükak Galatasaray'ın 11'ini mi paylaştı?

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Kadıköy'e lider olarak giden Galatasaray, bu önemli deplasmandan yine lider olarak dönmek istiyor. Sarı-kırmızı takımın son antrenmanında ise enteresan bir olay yaşandı. Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisi öncesinde gerçekleştirdiği son antrenmanı takip eden oyuncu İbrahim Büyükak, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımda yeşil formaları giyen Galatasaraylı oyuncuların, derbide ilk 11'de oynayacak olan futbolcular olduğu iddia edildi. Galatasaraylı taraftarlar, sosyal medyada Büyükak'a tepki gösterirken, ünlü oyuncu daha sonra bu paylaşımı sildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İbrahim Büyükak Galatasarayın 11ini mi paylaştı?
Galatasaray derbi öncesi son idmanı

Süper Lig'de yarın Fenerbahçe ile karşılacak Galatasaray dev maç öncesi son antrenmanını yaptı.

Paylaşım gündem oldu

Galatasaraylılığı ile bilinen ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, sarı-kırmızılı takımının Fenerbahçe maçı öncesi son idmanını takip etti.

Sarı-kırmızılıların yaptığı son antrenmanı takip ederken iki paylaşım yapan Büyükak, paylaşımlarında "Son idman" ifadelerini kullandı.

Taraftar tepki gösterdi

Galatasaray taraftarı, paylaşımlarda oyuncuların yelekli ve yeleksiz şekilde yer almasının ilk 11'in sızdırılacağı şeklinde yorumlar yapıp tepki gösterirken Büyükak bu paylaşımları bir süre sonra kaldırdı.

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