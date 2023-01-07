İbrahim Büyükak Galatasaray'ın 11'ini mi paylaştı?

Süper Lig'de yarın Fenerbahçe ile karşılacak Galatasaray dev maç öncesi son antrenmanını yaptı.
Paylaşım gündem oldu
Galatasaraylılığı ile bilinen ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, sarı-kırmızılı takımının Fenerbahçe maçı öncesi son idmanını takip etti.
Sarı-kırmızılıların yaptığı son antrenmanı takip ederken iki paylaşım yapan Büyükak, paylaşımlarında "Son idman" ifadelerini kullandı.
Taraftar tepki gösterdi
Galatasaray taraftarı, paylaşımlarda oyuncuların yelekli ve yeleksiz şekilde yer almasının ilk 11'in sızdırılacağı şeklinde yorumlar yapıp tepki gösterirken Büyükak bu paylaşımları bir süre sonra kaldırdı.