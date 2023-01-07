İbrahim Büyükak Galatasaray'ın 11'ini mi paylaştı? Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Kadıköy'e lider olarak giden Galatasaray, bu önemli deplasmandan yine lider olarak dönmek istiyor. Sarı-kırmızı takımın son antrenmanında ise enteresan bir olay yaşandı. Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisi öncesinde gerçekleştirdiği son antrenmanı takip eden oyuncu İbrahim Büyükak, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımda yeşil formaları giyen Galatasaraylı oyuncuların, derbide ilk 11'de oynayacak olan futbolcular olduğu iddia edildi. Galatasaraylı taraftarlar, sosyal medyada Büyükak'a tepki gösterirken, ünlü oyuncu daha sonra bu paylaşımı sildi.

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