Icardi: Galatasaray sıra dışı bir yer

Yayıncı kuruluş Exxen'e de konuşan Icardi,

"Zor bir maç oldu bizim için. Kazandığımız için mutluyuz. Çok mutluyum. Galatasaray taraftarını çok seviyorum. Onların bana gösterdiği sevgiye gol atarak karşılık vermeye çalışıyorum. Burası sıra dışı. Çok özel bir şey var. Dünyadaki en iyi taraftarlardan birine sahibiz."