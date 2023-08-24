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Spor

Icardi: Galatasaray sıra dışı bir yer

Galatasaray, Molde'yi deplasmanda 3-2 yendi. Sarı kırmızılılarda Mauro Icardi 1 gol, 1 asistle yıldızlaştı. Icardi maç sonu kulüp televizyonuna konuştu ve rövanş maçını da kazancaklarını söyledi.

00:28 . 24/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Icardi

Icardi

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray deplasmanda Molde'yi 3-2 yendi. Sarı kırmızılılarda Mauro Icardi 29. dakikada öne geçirdi. Molde 56'da skoru dengelese de, Icardi'nin pasında Midtsjö 90+4'te attığı golle Galatasaray'a galibiyeti getirdi.


Maçın ardından Mauro Icardi, GSTV'ye maçı değerlendirdi. Arjantinli yıldız, "Güzel bir goldü ama asistte keyifliydi. Son golde baktım ki kaleci bana doğru geliyor. Yine deneyebilirdim ama Midtsjö boşa çıkmıştı. En doğru karar pası ona göndermekti. Farklı sahalarda oynadığımız maç da farklı oluyor. Bugün iyi olduğumuzu söyleyemeyiz. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorsak evde iyi oynamalıyız." ifadelerini kullandı.

''Burası sıra dışı bir yer''

Yayıncı kuruluş Exxen'e de konuşan Icardi,
"Zor bir maç oldu bizim için. Kazandığımız için mutluyuz. Çok mutluyum. Galatasaray taraftarını çok seviyorum. Onların bana gösterdiği sevgiye gol atarak karşılık vermeye çalışıyorum. Burası sıra dışı. Çok özel bir şey var. Dünyadaki en iyi taraftarlardan birine sahibiz."
dedi.


#Galatasaray
#Icardi
#UEFA Şampiyonlar Ligi
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