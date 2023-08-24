Icardi: Galatasaray sıra dışı bir yer

Icardi
Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray deplasmanda Molde'yi 3-2 yendi. Sarı kırmızılılarda Mauro Icardi 29. dakikada öne geçirdi. Molde 56'da skoru dengelese de, Icardi'nin pasında Midtsjö 90+4'te attığı golle Galatasaray'a galibiyeti getirdi.
Maçın ardından Mauro Icardi, GSTV'ye maçı değerlendirdi. Arjantinli yıldız, "Güzel bir goldü ama asistte keyifliydi. Son golde baktım ki kaleci bana doğru geliyor. Yine deneyebilirdim ama Midtsjö boşa çıkmıştı. En doğru karar pası ona göndermekti. Farklı sahalarda oynadığımız maç da farklı oluyor. Bugün iyi olduğumuzu söyleyemeyiz. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorsak evde iyi oynamalıyız." ifadelerini kullandı.