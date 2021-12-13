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Inter farklı kazandı: Hakan Çalhanoğlu'ndan muhteşem gol

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 17. haftasında Inter, konuk ettiği Cagliari'yi 4-0 yendi ve ligde liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu. Karşılaşmada milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu muhteşem bir gole imza attı. Inter-Cagliari maçının özetini ve Hakan Çalhanoğlu'nun attığı golü haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi AA
Inter-Cagliari maçının özetini ve Hakan Çalhanoğlunun attığı golü izle
Transfermarkt verilerine göre Hakan Çalhanoğlu'nun güncel bonservis bedeli 30 milyon euro.

Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan müsabakada, şampiyonluk mücadelesi veren Inter ile küme düşme hattından kurtulmaya çalışan Cagliari karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, 29. dakikada Lautaro Martinez'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Inter, 44. dakikada Martinez ile bir penaltı atışından yararlanamadı.

Hakan Çalhanoğlu skoru 3-0'a getirdi

İkinci yarının 50. dakikasında Alexis Sanchez, Inter adına farkı 2’ye çıkartırken, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 66. dakikada skoru 3-0’a getiren golü attı. 68. dakikada Martinez, bir gol daha atarak maçın skorunu tayin etti.

Inter liderlik koltuğunu ele geçirdi

Inter, Cagliari'yi 4-0 mağlup ederek, puanını 40'a yükseltti ve şampiyonluk yolundaki rakipleri Milan ile Napoli'nin puan kaybettiği haftada liderlik koltuğunu ele geçirdi. Mavi-siyahlı takım, bugünkü maçla galibiyet serisini de 5 maça çıkardı. Cagliari ise bu sezonki 9. mağlubiyetini aldı ve 10 puanla 19. sırada yer aldı.

Hakan Çalhanoğlu ligde gol sayısını 6'ya yükseltti

Müsabakaya ilk 11’de başlayan ve 76. dakikada yerini Stefano Sensi’ye bırakan milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, son haftalardaki başarılı performansını bu maçta da sürdürdü. Çalhanoğlu'nun Cagliari’ye attığı gol, milli futbolcunun ligdeki 6. golü oldu. Milli oyuncu ayrıca Inter'in ilk golünü atan Martinez'e de gol pasını verdi.

"Takım arkadaşlarıma teşekkür ederim"

Hakan Çalhanoğlu, maçın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, Inter'de oynamaktan dolayı son derece mutlu ve gururlu olduğunu belirterek, "Takım arkadaşlarıma beni önemli bir oyuncu gibi hissettirdikleri için teşekkür ederim. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Pek çok maçta iyi işler yaptık. En sonunda lideriz. Pek çok maçı domine ettik ve böyle de devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Inter-Cagliari maçının özetini ve Hakan Çalhanoğlu'nun attığı golü

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