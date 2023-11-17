İsmail Kartal: Engellerin sonu zirve

A Milli Futbol Takımımızın yarın Almanya ile yapacağı özel maç ve haftaya salı günü EURO 2024 Grup Elemeleri'nde Galler ile oynayacağı son karşılaşma için lige verilen araya lider giren Fenerbahçe'yi aradan sonra zorlu bir periyot bekliyor. Sarı-lacivertliler, hem Süper Lig hem de UEFA Konferans Ligi'nde grup liderliğini korumak ve Süper Kupa'yı da müzesine götürmek için 43 günde 10 maça çıkacak. Fenerbahçe, ligde ilk yarının bitimine kalan 7 maçında ezeli rakibi Beşiktaş ile deplasmanda, Galatasaray ile kendi sahasında oynayacak. Sarı-lacivertliler, bu derbiden sadece 1 hafta sonra bu kez Süper Kupa'da sarı-kırmızılılar ile karşılaşacak.





Fenerbahçe teknik heyetinin bu süreçteki hedefi, yeni bir galibiyet serisi yakalayarak ligdeki liderliği korumak, Konferans Ligi'nde grubu birinci bitirmek ve Süper Kupa'yı müzesine götürmek.





"Yoğun periyor bizi bekliyor"





Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, bu süreçte yeni bir galibiyet serisi yakalamaları gerektiğini söyledi. Deneyimli teknik adam, "Milli aranın ardından zorlu bir fikstür bizi bekliyor. 43 günde biri Süper Kupa olmak üzere 10 maça çıkacağız. Bu periyotta ligde ezeli rakiplerimiz Beşiktaş ve G.Saray ile oynayacağız, Süper Kupa'da bir kez daha G.Saray ile karşılaşacağız. Bu maçların 2'si Konferans maçı. Bu zorlu seriyi kayıpsız geçerek, ligde devreye lider girmek, Süper Kupa'yı da müzemize götürmek ve Avrupa Kupası'nda gruplardan çıkma hedefimiz. Engellerin sonu zirve olacak" dedi.



















