İsmail Kartal: Şampiyon olacağız

Fenerbahçe, Süper Lig'deki son maçında Adana Demirspor ile deplasmanda berabere kalsa da Galatasaray'ın Hatayspor deplasmanından puansız dönmesiyle yeniden liderlik koltuğuna oturdu. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal, maç sonrası soyunma odasında oyuncularını tek tek tebrik etti.





Tecrübeli teknik adam, "Zor bir deplasmanda ortaya koyduğunuz karakter ve mücadele için hepinizi tebrik ediyorum. Net gol pozisyonlarına girdik, rakibimize neredeyse hiç pozisyon vermedik. Önemli eksiklerimiz olmasına rağmen sahaya çıkan herkes çok iyi oynadı, kazanmayı hak ettik, sadece istediğimiz golü bulamadık. Kazanarak lider olmak isterdik, ancak aldığımız beraberlikle de averajla liderlik koltuğunu devraldık. Şunu unutmayın sezon sonunda şampiyon biz olacağız. Şampiyonluğa sizin böyle özverili, takım ruhuyla mücadele etmeniz sayesinde ulaşacağız" diye konuştu.





Teknik direktör İsmail Kartal, stoper Samet Akaydın'ı da performansı nedeniyle tebrik ederek, "Eleştirelerden etkilenmedin ve sana güvenimi boşa çıkarmadın. Bu performansını sürdürmeni istiyorum. Bundan sonraki süreçte de sana fazlasıyla ihtiyacım olacak" ifadelerini kullandı.













Avrupa'nın zirvesine oturdu





Trendyol Süper Lig'de bu sezon 6 deplasman karşılaşmasına çıkan Fenerbahçe bu maçlarda kalesinde gole izin vermedi. Sarı-lacivertli takım, bu karşılaşmalarda 5 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Fenerbahçe bu karşılaşmalarda toplam 11 gol atarken, filelerinde ise hiç gol görmedi. Fenerbahçe, Avrupa liglerinde şu ana kadar oynanan maçlarda deplasmanda gol yemeyen tek takım konumunda bulunuyor.



























