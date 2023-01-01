İsmail Kartal'ın devre arasındaki uyarısı galibiyeti getirdi: Fenerbahçe gibi oynayın

Yaptığı flaş transferlerle bu sezon mücadele ettiği bütün kulvarlarda zirveyi hedefleyen Fenerbahçe, son olarak Süper Lig'de önceki gün karşılaştığı Antalyaspor'u yenerek yoluna devam etti. Sarı-lacivertlilerin önceki maçlarına oranla galibiyete ulaşmada zorlanmaları dikkat çekti.





Önce geri düşen, maç içerisinde öne geçse de Antalyaspor'un beraberlik golüne engel olamayan Fenerbahçe, sergilediği dirençle 3 puanı almasını bildi. Gelen galibiyette en önemli payın ise teknik direktör İsmail Kartal'ın soyunma odasında oyunculara yaptığı sert uyarı olduğu ortaya çıktı.













"Top bizde kalmalı"





1-1 sona eren ilk yarının ardından devre arasında bütün takımı karşısına alan Kartal, "Daha sakin oynamalıyız, topun bizde kalmasını sağlamalıyız. Panik yapmayın. Gereksiz panik yaptık. Fenerbahçe gibi oynamadık, ikinci yarıda kendi oyunumuzu oynamalıyız. Pas trafiğini sağlarsak, rakibin enerjisi ilerleyen dakikalarda düşecek ve pozisyonlar üreteceğiz" ifadelerini kullandı.





Kartal'ın konuşmasının ardından ikinci yarıda daha farklı bir görüntü çizen Fenerbahçe, zorlu maçtan 3 puanla ayrılmayı başardı.



































