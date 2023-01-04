Spor İspanya Süper Kupa Finalinde yarı ofsayt teknolojisi kullanılacak
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İspanya Süper Kupa Finali'nde yarı ofsayt teknolojisi kullanılacak

İspanya Süper Kupası, yarı final karşılaşmaları 11 Ocak Çarşamba Real Madrid-Valencia arasında, 12 Ocak Perşembe Real Betis-Barcelona arasında oynanacak olan müsabakalarla başlayacak. Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde oynanacak maçlarda Dünya Kupası'nda kullanılan teknoloji kullanacak. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İspanya Süper Kupasında Yarı-Otomatik Ofsayt Sistemi kullanılacak
Futbolseverler, Dünya Kupası'nda da kullanılan sistemle, Arjantin-Suudi Arabistan maçında tanışmıştı.

İspanya Süper Kupası, 11-12 Ocak'ta Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde oynanmaya başlanacak. Yarı final karşılaşmalarında Real Madrid-Valencia, Real Betis-Barcelona karşı karşıya gelecek.

Yarı-Otomatik Ofsayt Sistemi kullanılacak

İspanya Futbol Federasyonu, yarı final ve final olmak üzere toplamda oynanacak 3 karşılaşmada yarı-otomatik ofsayt sistemi kullanılacağını açıkladı.

Yarı-Otomatik Ofsayt Sistemi (SAOT) nedir?

UEFA tarafından düzenlenen Şampiyonlar Ligi, Avrupa Süper Kupası gibi organizasyonlarda halihazırda kullanılmakta olan ve Katar Dünya Kupası'nda da yeni kullanılan bir teknoloji olan sistem, karar verme konusunda hem doğruluğu hem de hızı artıran bir sistem.

Bu sistem sayesinde VAR'ın işinin kolaylaşması ve doğru kararın daha hızlı verilmesi amaçlanmaktadır.
Bu sistem sayesinde VAR'ın işinin kolaylaşması ve doğru kararın daha hızlı verilmesi amaçlanmaktadır.

Üç boyutlu teknoloji, oyuncunun tam konumunu görmeyi sağlar. Buna 'yarı otomatik' denir çünkü bu bilgiler VAR odasına gönderilirken hem VAR'ın hem de AVAR'ın onay vermesi gerekir.

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