Spor Vitor Pereiradan Jorge Jesus itirafı "Bu durum komik"
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Vitor Pereira'dan Jorge Jesus itirafı: "Bu durum komik"

Daha önce 2 dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran ve şu anda Brezilya Ligi takımlarından Flamengo'nun başında bulunan teknik direktör Vitor Pereira, sarı-lacivertli takımın hocası Jorge Jesus hakkında konuştu. Daha önce Flamengo ile Brezilya'da bir sezonda, kazanılmadık kupa bırakmayan Jorge Jesus ile arasının iyi olduğunu söyleyen Pereira, her iki takımın hocasının da aynı takımları çalıştırmış olması hakkında, "Bu komik bir durum" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Vitor Pereira Jorge Jesus hakkında ne dedi? Bu komik bir durum
Pereira ve Jesus, Porto-Benfica karşılaşmalarında rakip olmuşlardı.

Flamengo Teknik Direktörü Vitor Pereira, Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus ile arasının iyi olduğunu söyledi. Daha önce Jesus'un Flamengo'yu, Pereira'nın ise Fenerbahçe'yi çalıştırmış olması hakkında da konuşan Portekizli hoca, bu durumun komik olduğunu söyledi. Pereira'nın açıklamaları şu şekilde:

"Komik bir durum"

"İki dönem Fenerbahçe'de çalışan Vitor Pereira: "Ben Flamengo'dayken onun Fenerbahçe'de olması komik. Ben Fenerbahçe'den buraya geldim. O zaten buradaydı. Onunla birçok kez karşı karşıya geldik. Hep diken üstündeydik."

"İki iyi dosttuk"

"Jorge Jesus ile rakip olduğumuz iki sezon vardı. Her maç öncesi saygısını gösterirdi, sarılırdı. Benfica ve Porto olarak iki güçlü rakiptik ama iki iyi dosttuk. Her geçen gün rakip teknik direktörlere daha fazla saygı duyuyor, takdir ediyorum. Jorge Jesus'u da aynı şekilde hep takdir ettim."

  • "Hep agresiftik"
  • "Maçlar sırasında elbette agresiftik. Maçlar sırasındaki agresifliğe, rekabetin yarattığı baskıya rağmen aramızdaki dostluk sürekli gelişti."

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