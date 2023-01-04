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Ronaldo için Newcastle cephesinden yalanlama

Suudi Arabistan takımlarından Al-Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo için sezon sonu Newcastle'a gidebileceği iddia edilmişti. Bu konu için İngiliz kulübünden birinci ağızdan yalanlama geldi. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ronaldo Newcastlea gidecek mi? Eddie Howe bu konuda ne söyledi?
Ronaldo kulüp kariyerinde 949 maçta 701 gol 223 asist yaptı.

Cristiano Ronaldo, Al-Nassr'a transfer oldu fakat transferin detayları konusunda her gün farklı iddialar ortaya atılmaya devam ediliyor.

Son çıkan iddialar, Ronaldo'nun Arap kulübüne transferinin kalıcı olmadığı, Al Nassr gibi Suudi Kamu Yatırım Fonu'na ait olan bir diğer kulüp olan Premier Lig ekibi Newcastle United'ın da bu transferde yer aldığı yönündeydi.

Cristiano Ronaldo'nun transferinde bilinmeyen madde: Asıl takımı Al-Nassr değil!
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Cristiano Ronaldo'nun transferinde bilinmeyen madde: Asıl takımı Al-Nassr değil!

İspanyol Marca gazetesinin haberine göre, şu sıralar Premier Lig'de 3. sırada yer alan Newcastle United, sezon sonu Şampiyonlar Ligi'ne gitmesi halinde Portekizli yıldızın sezon sonu buraya transfer olacak.

Yalanlama geldi

Tüm bu iddialar konuşulurken, dün akşam Arsenal ile 0-0 berabere kalan Newcastle'da Teknik Direktör Eddie Howe'a bu konuyla ilgili sözleşmede öyle bir maddenin olup olmadığı soruldu. Howe ise, "Bu tür bir maddeye sahip olduğumuz iddiaları kesinlikle doğru değil. Cristiano için yeni hayatında en iyisini diliyoruz, ancak bizim açımızdan böyle bir durum söz konusu değil" ifadesini kullandı.

İngiliz teknik adam bu iddiaları yalanlasa da birçok kaynak bu iddiaların gerçek olduğu yönünde görüş bildiriyor.

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