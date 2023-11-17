Arda Güler
Real Madrid'e bu yaz büyük beklentiler içerisinde transfer olan Arda Güler, yaşadığı şanssız sakatlıklar sonrası bir türlü forma şansı bulamadı.
İspanyol haber sitelerine göre;
Fenerbahçe'nin devre arasında Arda Güler'i 1 yıllık kiralık, ek olarak maaşının tamamını ödeme koşuluyla kadrosuna katmayı istediği belirtildi.
Arda Güler, sezon kampında yaşadığı sakatlıktan sonra dizinden operasyon geçirip sahalara dönüp adale sakatlığı yaşamıştı.
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11 dakika önce