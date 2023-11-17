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Spor

Fenerbahçe Arda Güler'i kiralamak istiyor

Sarı-lacivertli kulüp, Real Madrid'de forma şansı bulamayan genç yıldız Arda Güler'i 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katmak istediği yazıldı.

21:51 - 17/11/2023 Cuma
Güncelleme: 21:54 - 17/11/2023 Cuma
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Arda Güler

Arda Güler

Real Madrid'e bu yaz büyük beklentiler içerisinde transfer olan Arda Güler, yaşadığı şanssız sakatlıklar sonrası bir türlü forma şansı bulamadı.


İspanyol haber sitelerine göre;
Fenerbahçe'nin devre arasında Arda Güler'i 1 yıllık kiralık, ek olarak maaşının tamamını ödeme koşuluyla kadrosuna katmayı istediği belirtildi.

Arda Güler, sezon kampında yaşadığı sakatlıktan sonra dizinden operasyon geçirip sahalara dönüp adale sakatlığı yaşamıştı.







#Fenerbahçe
#Arda Güler
#Real Madrid
#Kiralık
11 dakika önce
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