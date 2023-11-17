Fenerbahçe, 26 Aralık'ta Karagümrük maçıyla başlayacak periyotta 43 günde hem Süper Lig'de hem Konferans Ligi'nde hem de Süper Kupa'da 10 zorlu maça çıkacak. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal, fikstürün zorluğuna dikkat çekerek, "Engellerin sonu zirve" dedi.