İşte IFFHS'ye göre 2021'in en başarılı Türk takımı

Türk futbolunun 'Dört Büyükler'i

IFFHS, 2021'in en iyi kulüplerinin yer aldığı bir liste hazırladı.

Güney Amerika'nın 'Şampiyonlar Ligi' olarak kabul edilen Libertadores'i kazanan Palmeiras, listenin zirvesinde yer alarak dünyanın en başarılı takımı oldu.

İlk kez bir Brezilya ekibi bu listenin ilk sırasında yer aldı.

En başarılı 10 takım şu şekilde sıralandı:

1- Palmeiras

2- Atletico Mineiro

3- Manchester City

4- Chelsea

5- Flamengo

6- Dinamo Zagreb

7- Bayern Münih

8- Real Madrid

9- Ajax

10- Atletico Paranaense

Türkiye'nin en başarılısı Galatasaray

IFFHS tarafından yayımlanan listede en başarılı Türk takımı Galatasaray oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu namağlup lider tamamlayan sarı-kırmızılılar 46. sırada yer aldı.

Fenerbahçe 78'inci, Sivasspor 134'üncü, Trabzonspor 141'inci oldu.

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Beşiktaş 155. sırada

Şampiyonlar Ligi'ne puan alamadan veda eden Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş ise ancak listenin 155. sırasında kendisine yer bulabildi.