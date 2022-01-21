Spor İşte IFFHSye göre 2021in en başarılı Türk takımı
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İşte IFFHS'ye göre 2021'in en başarılı Türk takımı

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 2021 yılının en başarılı kulüplerini açıkladı. Listeye 46. sıradan giren Galatasaray en başarılı Türk takımı oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İşte IFFHSye göre 2021in en başarılı Türk takımı
Türk futbolunun 'Dört Büyükler'i

IFFHS, 2021'in en iyi kulüplerinin yer aldığı bir liste hazırladı.

Güney Amerika'nın 'Şampiyonlar Ligi' olarak kabul edilen Libertadores'i kazanan Palmeiras, listenin zirvesinde yer alarak dünyanın en başarılı takımı oldu.

İlk kez bir Brezilya ekibi bu listenin ilk sırasında yer aldı.

En başarılı 10 takım şu şekilde sıralandı:

  • 1- Palmeiras
  • 2- Atletico Mineiro
  • 3- Manchester City
  • 4- Chelsea
  • 5- Flamengo
  • 6- Dinamo Zagreb
  • 7- Bayern Münih
  • 8- Real Madrid
  • 9- Ajax
  • 10- Atletico Paranaense

Türkiye'nin en başarılısı Galatasaray

IFFHS tarafından yayımlanan listede en başarılı Türk takımı Galatasaray oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu namağlup lider tamamlayan sarı-kırmızılılar 46. sırada yer aldı.

Fenerbahçe 78'inci, Sivasspor 134'üncü, Trabzonspor 141'inci oldu.

Beşiktaş 155. sırada

Şampiyonlar Ligi'ne puan alamadan veda eden Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş ise ancak listenin 155. sırasında kendisine yer bulabildi.
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