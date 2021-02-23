​İstiklal Marşı Almanları şok etti: Alman milli marşını söylemiyordu

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB ve ABD'ye tepki: Bize verilen sözler tutulmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki Uluslararası Göç Konferansı'nda konuştu. Burada Avrupa Birliği'nin Suriyeli mülteciler için Türkiye'ye verdiği sözleri tutmadığını hatırlatan Erdoğan, "Avrupa Birliği, 100 bin sığınmacı için Yunanistan'a 3 milyar euro destek verirken, 4 milyon sığınmacı için elini taşın altına koymadı. Bir araya geldiğimizde açıklamaları hep yalan" ifadelerini kullandı. ABD'nin eski başkanı Barack Obama'nın Suriye'deki Kürtler için kendisini aradığını da açıklayan Erdoğan, "Kobanili Kürtlere de kapımızı açtık. Ama bunlar hala terörle ve teröristlerle birlikteler. Bunların mültecilere sahip çıkmak gibi bir derdi yok" dedi.