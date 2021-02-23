Spor İstiklal Marşı Almanları şok etti Alman milli marşını söylemiyordu
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​İstiklal Marşı Almanları şok etti: Alman milli marşını söylemiyordu

İstiklal Marşı Almanları şok etti: Alman milli marşını söylemiyordu

Mesut Özil’in Fenerbahçe-Göztepe maçının öncesinde İstiklal Marşı’na eşlik etmesi, Almanya’da geniş yankı uyandırdı. Almanya’yla çıktığı maçlarda milli marşı söylemediği için eleştiriler alan yıldız futbolcuyu haber yapan Bild gazetesi, “Mesut, ilk kez bir milli marş okunurken eşlik etti” diye yazdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mesut Özil
Mesut Özil

Fenerbahçe’nin yeni transferi Mesut Özil’i yakından takip eden Alman medyası, yıldız oyuncuyu bu kez de Göztepe maçında okuduğu milli marş konusunda gündeme getirdi. Mesut Özil, Almanya ile çıktığı maçlarda milli marşı söylemediği için ülkede taraftarlar ve medya tarafından eleştiri almıştı. Bild gazetesi, şimdiye kadar hiç Alman Milli Takımı’yla milli marş söylemeyen Mesut’un, Göztepe maçı öncesi İstiklal Marşı okuduğuna dikkat çekti.

Mesut Özil İstiklal Marşı'nı okudu sosyal medyada gündem oldu
SPOR
Mesut Özil İstiklal Marşı'nı okudu sosyal medyada gündem oldu
  • “Bu bir ilk” ifadesine yer verilen haberde, “Mesut Özil herkesi şaşırttı. TV’nin kayıtta olduğu sırada Mesut’un milli marş okunurken dudaklarının kıpırdadığı ve gerçekten marşı söylediği görülüyor” denildi. Bild, Mesut’un 2018 yılında Alman Milli Marşı ile ilgili söylediği “Milli marş okunduğu sırada ben dua ediyorum. Bunun bize galibiyeti kazanmak için güç verdiğinden eminim” sözlerini de hatırlattı.
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