Mesut Özil İstiklal Marşı'nı okudu sosyal medyada gündem oldu

Fenerbahçe'nin Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil'in Göztepe maçı öncesindeki seremonide İstiklal Marşı'na eşlik etmesi sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

Türk Milli Takımı yerine Almanya Milli Takımı'nı tercih etmesi yıllardır tartışılan Mesut Özil'in Fatih Karagümrük maçında İstiklal Marşı okumaması da eleştirilmişti. Tecrübeli oyuncu, Göztepe mücadelesinde ise geçen haftanın aksine İstiklal Marşı'na eşlik etti.