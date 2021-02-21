Spor Mesut Özil İstiklal Marşını okudu sosyal medyada gündem oldu
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Mesut Özil İstiklal Marşı'nı okudu sosyal medyada gündem oldu

Fenerbahçe'nin Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil, Göztepe maçının seremonisinde İstiklal Marşı'na eşlik etti. Fatih Karagümrük maçında İstiklal Marşı'nı okumadığı için eleştirilen oyuncunun bu müsabaka öncesinde verdiği bu görüntü sosyal medyada gündem haline geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mesut Özil
Mesut Özil

Fenerbahçe'nin Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil'in Göztepe maçı öncesindeki seremonide İstiklal Marşı'na eşlik etmesi sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

Türk Milli Takımı yerine Almanya Milli Takımı'nı tercih etmesi yıllardır tartışılan Mesut Özil'in Fatih Karagümrük maçında İstiklal Marşı okumaması da eleştirilmişti. Tecrübeli oyuncu, Göztepe mücadelesinde ise geçen haftanın aksine İstiklal Marşı'na eşlik etti.

  • Fenerbahçe'nin Arsenal'den kadrosuna kattığı yıldız futbolcu, sarı lacivertlilerle çıktığı resmi maçlarda henüz gol ya da asist üretemedi.
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