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Spor

Milli heyecan İtalya maçıyla başlıyor: İtalya - Türkiye hazırlık maçı ne zaman, hangi kanalda?

A Milli Takımımız, 14 Haziran'da başlayacak EURO 2024 öncesi Türkiye'deki son çalışmasını yaparak uzun maratonun ilk durağı olan İtalya'ya gitti. Ay-yıldızlılar, dev şampiyona öncesi yapacağı iki hazırlık maçının ilkinde bugün İtalya ile Bologna kentine karşılaşacak.

10:37 - 4/06/2024 Salı
Güncelleme: 10:37 - 4/06/2024 Salı
Yeni Şafak
Millilerin gol sevinci
Millilerin gol sevinci

Almanya'da 14 Haziran'da başlayacak 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, özel maçta bugün İtalya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

İTALYA - TÜRKİYE HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bologna şehrindeki Renato Dall'Ara Stadyumu'nda yapılacak hazırlık mücadelesi, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabaka TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonu'ndan hakem Sebastian Gishamer yönetecek.


İTALYA - TÜRKİYE HAZIRLIK MAÇI CANLI İZLE

İtalya - Türkiye hazırlık maçını canlı izlemek için
Son 2 maçımızı kaybettik

Mart ayında oynadığı son iki hazırlık maçından mağlubiyetle ayrılan Türkiye, Macaristan'a 1-0, Avusturya'ya da 6-1 kaybetmişti. Ay-yıldızlı ekibimiz, İtalya'nın ardından EURO 2024 öncesindeki son hazırlık karşılaşmasını 10 Haziran'da yine deplasmanda Polonya ile oynayacak.



İtalya B Grubu'nda

Türkiye'nin hazırlık maçında karşı karşıya geleceği İtalya da EURO 2024'te mücadele edecek. Ay-yıldızlı ekip; Portekiz, Gürcistan ve Çekya'nın da yer aldığı F Grubu'nda bulunuyor. B Grubu'nda yer alan İtalya'nın şampiyonadaki rakipleri ise İspanya, Hırvatistan ve Arnavutluk.


#A Milli Takım
#İtalya Milli Takım
#Bologna
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