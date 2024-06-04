Almanya'da 14 Haziran'da başlayacak 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, özel maçta bugün İtalya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
İTALYA - TÜRKİYE HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Bologna şehrindeki Renato Dall'Ara Stadyumu'nda yapılacak hazırlık mücadelesi, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabaka TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonu'ndan hakem Sebastian Gishamer yönetecek.
İTALYA - TÜRKİYE HAZIRLIK MAÇI CANLI İZLE
Mart ayında oynadığı son iki hazırlık maçından mağlubiyetle ayrılan Türkiye, Macaristan'a 1-0, Avusturya'ya da 6-1 kaybetmişti. Ay-yıldızlı ekibimiz, İtalya'nın ardından EURO 2024 öncesindeki son hazırlık karşılaşmasını 10 Haziran'da yine deplasmanda Polonya ile oynayacak.
Türkiye'nin hazırlık maçında karşı karşıya geleceği İtalya da EURO 2024'te mücadele edecek. Ay-yıldızlı ekip; Portekiz, Gürcistan ve Çekya'nın da yer aldığı F Grubu'nda bulunuyor. B Grubu'nda yer alan İtalya'nın şampiyonadaki rakipleri ise İspanya, Hırvatistan ve Arnavutluk.