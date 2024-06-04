Mart ayında oynadığı son iki hazırlık maçından mağlubiyetle ayrılan Türkiye, Macaristan'a 1-0, Avusturya'ya da 6-1 kaybetmişti. Ay-yıldızlı ekibimiz, İtalya'nın ardından EURO 2024 öncesindeki son hazırlık karşılaşmasını 10 Haziran'da yine deplasmanda Polonya ile oynayacak.

Avrupa Futbol Şampiyonası için hazırlıklarına devam eden ay-yıldızlı takımda milli futbolcudan kötü haber geldi. Dün akşamki idmanda sakatlandığı belirtilen golcü oyuncunun kadrodan çıkarıldığı açıklandı.

Türkiye'nin hazırlık maçında karşı karşıya geleceği İtalya da EURO 2024'te mücadele edecek. Ay-yıldızlı ekip; Portekiz, Gürcistan ve Çekya'nın da yer aldığı F Grubu'nda bulunuyor. B Grubu'nda yer alan İtalya'nın şampiyonadaki rakipleri ise İspanya, Hırvatistan ve Arnavutluk.