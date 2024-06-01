EURO 2024 öncesi sakatlık şoku: Kadrodan çıkarıldı

Avrupa Futbol Şampiyonası için hazırlıklarına devam eden ay-yıldızlı takımda milli futbolcudan kötü haber geldi. Dün akşamki idmanda sakatlandığı belirtilen golcü oyuncunun kadrodan çıkarıldığı açıklandı.
EURO 2024 hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım'da üst üste gelen haberler keyifleri kaçırdı.
Uyluk arka adalesinde yaşadığı sakatlık sebebiyle kadrodan çıkarılan Çağlar Söyüncü'nün ardından bir isimden daha kötü haber geldi.
Enes Ünal'ın da sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarıldığı bildirildi.
Milli golcünün sol ayak parmağında kırık olduğu tespit edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "A Milli Takımımızın dün akşam gerçekleştirilen antrenmanı sırasında almış olduğu darbenin ardından muayene ve tetkikleri yapılan forvet oyuncumuz Enes Ünal’ın sol ayak başparmağında kırık tespit edildi. Enes’in yaşamış olduğu sakatlığın, EURO 2024 turnuvası süresince tam olarak iyileşmeyeceği belirlendiğinden, futbolcumuz A Milli Takımımızın 2024 Avrupa Şampiyonası geniş kadrosundan çıkarıldı" denildi.
Enes Ünal, ay-yıldızlı formayla 33 maça çıkmış ve 3 gol kaydetmişti.