İzlanda - Türkiye maçı oynanacak mı? Karar verildi

Laugardalsvöllur Stadı
İzlanda - Türkiye maçının oynanıp oynanamayacağı konusunda son inceleme yapıldı. Karşılaşma için erteleme kararı çıkmadı. Mücadele saat 21.45'te başlayacak.
A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi grubundaki dördüncü maçında bugün İzlanda ile deplasmanda karşılaşacak.
UEFA yetkilileri, buz tutan Laugardalsvöllur Stadı zemininde yaptığı incelemenin ardından karşılaşmanın oynatılmasına karar verdi.
Zemine tuzlu ilaçlama yapılırken, bir müddet sonra da sulama yapıldı.
İzlanda - Türkiye maçı önceden planlandığı gibi TSİ 21. 45'te başlayacak.
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