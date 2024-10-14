Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
İzlanda - Türkiye maçı oynanacak mı? Karar verildi

İzlanda - Türkiye maçı oynanacak mı? Karar verildi

17:1814/10/2024, Pazartesi
G: 14/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Laugardalsvöllur Stadı
Laugardalsvöllur Stadı

İzlanda - Türkiye maçının oynanıp oynanamayacağı konusunda son inceleme yapıldı. Karşılaşma için erteleme kararı çıkmadı. Mücadele saat 21.45'te başlayacak.

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi grubundaki dördüncü maçında bugün İzlanda ile deplasmanda karşılaşacak.


UEFA yetkilileri, buz tutan Laugardalsvöllur Stadı zemininde yaptığı incelemenin ardından karşılaşmanın oynatılmasına karar verdi.


Zemine tuzlu ilaçlama yapılırken, bir müddet sonra da sulama yapıldı.


İzlanda - Türkiye maçı önceden planlandığı gibi TSİ 21. 45'te başlayacak.







#Uluslar Ligi
#Türkiye
#İzlanda

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İş görmezlik raporu nedir ve nasıl alınır? Rapor parası ne kadar?